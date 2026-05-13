Entrevista a Gente de Zona: "La Gozadera es una canción que va a quedar para toda la vida igual que Bailando"

Gente de Zona están en uno de lo mejores momentos de su carrera y su idilio con España se va a hacer tangible muy pronto El aclamado dúo cubano llevará su música a escenarios de todo el país en una gira con once fechas que arrancará el 25 de junio en el Movistar Arena de Madrid.

Consolidados en la escena musical internacional, Gente de Zona se ha convertido en uno de los dúos más importantes de la música latina gracias a éxitos como Bailando, La Gozadera o Traidora. A lo largo de una década y media, han llevado el sabor de Cuba por todo el planeta y, por primera vez, estarán dando conciertos en nuestro país.

A lo largo de su extensa trayectoria, Gente de Zona ha ganado seis Latin GRAMMY y doce Latin Billboard Awards, y es el primer dúo cubano en entrar en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Además, han colaborado con artistas de la talla de Marc Anthony, Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Thalía, Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Gerardo Ortiz, Carlos Rivera o Deorro, entre otros.

Recientemente pude charlar en Madrid con Alexander Delgado y Randy Malcom que nos contaron todo sobre su idilio con España, La Gozadera, Bailando, el cubatón y la situación en su país entre otros temas.

¿Qué significa España para vosotros?

Alexander: España es uno de los países que más nos apoyó a nosotros en el principio de nuestra carrera, antes de ser famosos, hasta que llegó Bailando. Creo que tenemos una conexión muy directa y muy bonita con el público español. Llevamos mucho tiempo viniendo y creo que es lo que nos da esta energía y esta alegría de estar acá y de realizar esta gira tan extensa que tenemos ahora.

Fuisteis los reyes de la llamada canción del verano: en 2014 sacasteis Bailando con Enrique Iglesias, que fue claramente la canción del verano, y un año después llegó La Gozadera. ¿Cuál es la historia detrás de La Gozadera y cómo surgió esa colaboración con Marc Anthony?

Randy: Después de Bailando, había que hacer algo que nos identificara, que nos pusiera en el mapa ya como dúo. Y creo que escoger esta idea de unir a todos los países latinos como un himno de unión fue una estrategia muy buena por parte de nosotros. La Gozadera es una canción que va a quedar para toda la vida, igual que Bailando. Son canciones que no se sabe... son inexplicables. Y bueno, creo que gracias a esas canciones hoy tenemos once fechas aquí en España y nos movemos por el mundo entero.

¿Qué es el cubatón y el género del reparto, del que creo que vosotros sois un poco padrinos?

Alexander: Cubatón era un concepto que utilizaron en Cuba cuando empezaron los empresarios extranjeros a llegar y descubrieron la música urbana como tal de Cuba, que era una mezcla de todos los ritmos cubanos con la música reguetón; algo así, manteniendo las bases. El reparto ahora es un ritmo que baila todo el mundo en Cuba, tiene copada a toda la juventud. Creo que es un ritmo superbailable y nosotros lo que hicimos fue apoyar, dar un granito y brindar nuestra plataforma para que este ritmo se hiciera un poco más internacional. Realmente, lo que nosotros hacemos es una mezcla. Dentro de la industria está catalogado como música tropical, pero realmente lo que hacemos es una mezcla.

Randy: Una mezcla de todo lo que es la música cubana influenciada con los ritmos de ahora de reguetón, del afrobeat... pero siempre llevando la esencia de Gente de Zona, que tiene una identidad muy marcada.

La música latina está en auge: Bad Bunny en la Super Bowl, Karol G cabeza de cartel de Coachella... ¿Qué tiene lo latino en estos últimos años desde que vosotros, con Bailando y con La Gozadera, arrancarais?

Alexander: Creo que todos hemos aportado un poco y hoy se están viendo los frutos de lo que se hizo al principio. Por ejemplo, nosotros llegamos acá y no había mucho movimiento de música latina en los primeros años que empezamos a visitar Europa y España. Creo que se fue sembrando una semilla. Temas como Gasolina, como Aventura, Elvis Crespo cuando hizo Píntame... son géneros que fueron sembrando una semilla y hoy se están recogiendo los frutos de la música latina a nivel mundial.

¿Es Miami ese centro de la música latina, o es más Cuba o es Puerto Rico?

Randy: Hoy Miami es como el epicentro de muchas cosas, incluyendo la música. Hoy Miami es la ciudad de Estados Unidos con más crecimiento en todo y yo creo que toda la industria se ha mudado para allá. Hoy Miami te confirma todas esas cosas.

En 2021 sacasteis una canción muy personal e importante junto a Yotuel y Descemer Bueno, Patria y vida. ¿Qué nos podéis contar de esa canción y de la situación actual de vuestro país?

Alexander: Bueno, sobre la canción, creo que fue una experiencia muy bonita y que también marcó un antes y un después debido a las características de la canción, lo que dice y el resultado que tuvo en nuestro país. Creo que fue la canción que se quedó como himno de guerra para los cubanos; el himno que le dio la posibilidad a la gente de salir a las calles el 11 de julio.

Para nosotros es un orgullo. La situación de Cuba es crítica. Creo que es hora de que ese gobierno se vaya, que la dinastía Castro y el resto de su gente... El país se encuentra en una crisis total, en un desliz tal. Creo que es un país que está carente de todo, un sistema fallido. Lo único que esperamos es que este próximo año Cuba pueda gozar de la libertad que se merecen todos los ciudadanos cubanos.