Ibai Llanos reta a Florentino Pérez y se presentará a presidente del Real Madrid... con una condición

Ibai Llanos volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales tras reaccionar a la convocatoria de elecciones del Real Madrid CF con una propuesta inesperada. El creador de contenido aseguró en tono humorístico que está dispuesto a presentarse a la presidencia del club blanco, aunque antes necesita cumplir un requisito bastante particular.

Todo comenzó poco después de que Florentino Pérez anunciara oficialmente el inicio del nuevo proceso electoral del Real Madrid. El movimiento institucional generó numerosas reacciones entre aficionados, periodistas y personalidades vinculadas al mundo del deporte y el entretenimiento digital. Entre todas ellas, la de Ibai fue una de las más compartidas.

A través de un vídeo publicado en redes sociales, el streamer lanzó una candidatura ficticia cargada de ironía. "Florentino Pérez ha convocado elecciones a la presidencia del Real Madrid. Tres millones de likes a este vídeo y me presento", afirmó mientras miraba a cámara. La publicación comenzó a circular rápidamente entre seguidores madridistas y usuarios de TikTok e Instagram, acumulando miles de comentarios en pocas horas.

Lejos de quedarse ahí, Ibai Llanos siguió desarrollando la broma y aseguró que incluso prepararía una candidatura formal si alcanzaba esa cifra de interacciones. También hizo referencia a uno de los requisitos económicos necesarios para optar oficialmente al cargo: el aval financiero que exige el club a sus candidatos. "Luego tengo que reunir unos 300 millones de euros, ¿vale? Pero bueno, creo que son en dos semanas, así que poco a poco iré recaudándolo", comentó entre risas.

La relación de Ibai con el entorno del Real Madrid CF lleva años alimentándose a través de retransmisiones, entrevistas y colaboraciones relacionadas con el fútbol. Uno de los momentos más recordados se produjo durante la gala del Balón de Oro de 2022, cuando Florentino Pérez apareció en directo durante una emisión del streamer.

Además de su faceta como creador de contenido, Ibai se ha consolidado como una figura cada vez más vinculada al entretenimiento deportivo. Actualmente preside Porcinos FC dentro de la Kings League y continúa organizando eventos masivos como La Velada del Año VI, previsto para celebrarse este verano en Sevilla. Mientras tanto, su hipotética candidatura al Real Madrid ya se ha convertido en otro de esos chistes virales que internet decide tomarse medio en serio durante unas horas.