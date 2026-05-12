Agustin51 desata la polémica con una supuesta historia sexual inventada sobre Pereira

Los directos de Agustin51 y Pereira jugando a Elden Ring se han convertido en uno de los fenómenos recientes de Twitch gracias a su humor constante y a la química entre ambos. Sin embargo, una anécdota contada durante uno de esos streams terminó provocando un enorme revuelo en redes sociales.

Todo ocurrió durante una conversación aparentemente casual mientras ambos creadores retransmitían una partida. En medio de bromas y comentarios improvisados, Agustin51 relató una supuesta historia relacionada con una noche de fiesta junto a Pereira en la discoteca Bandido.

"Nunca olvidaré una noche en Bandido en la que Pereira viene y me dice que se han tragado su semen", comenzó diciendo el streamer. La historia continuaba con una descripción todavía más explícita: "Decía que había ido al cuarto de baño con el vaso de una piba, se había corrido dentro y se había bebido el cubata".

El clip comenzó a circular rápidamente por X, TikTok y otras redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con indignación. Varias personas señalaron que, en caso de ser cierta, la situación descrita podría considerarse una agresión sexual, algo que hizo que la polémica creciera en cuestión de horas.

La difusión del vídeo terminó obligando a Agustin51 a pronunciarse públicamente. Poco después del revuelo, el creador de contenido explicó que toda la historia era inventada y que se trataba simplemente de una broma improvisada durante el directo. Según aclaró, nada de lo que había contado había sucedido realmente.

Aun así, el incidente siguió generando debate entre seguidores y usuarios de redes sociales. Muchos criticaron el tipo de humor utilizado y señalaron que existen ciertos temas con los que no conviene bromear, especialmente cuando los clips pueden viralizarse fuera de contexto en cuestión de minutos.

Mientras tanto, los directos de Agustin51 y Pereira continúan acumulando miles de espectadores cada noche. Sus partidas de Elden Ring se han convertido en uno de los contenidos más comentados de Twitch en español durante las últimas semanas, mezclando gameplay, improvisación y conversaciones surrealistas que, en ocasiones, terminan escapándose de control.