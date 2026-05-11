Omar Montes rompe la ventanilla de un coche para rescatar a un perro encerrado: "Lo pagaré con gusto"

Omar Montes ha protagonizado una de las escenas más virales en las últimas horas después de rescatar a un perro. Todo ocurrió durante la noche del fin de semana en el aparcamiento de un centro comercial. Omar Montes acudía al cine junto a varios amigos cuando se encontró con un coche cerrado en cuyo interior había un perro aparentemente angustiado. Según explicó el cantante en sus redes sociales, el animal llevaba "más de dos horas" encerrado dentro del vehículo.

En el vídeo publicado por el artista se escucha al perro llorar mientras Montes intenta localizar a los propietarios. "He venido al cine y hay un perrito que está muy mal. A ver si alguien viene a sacarlo", comentaba mientras esperaba junto al coche. Durante ese tiempo, tanto él como las personas que le acompañaban llamaron a la policía para intentar resolver la situación.

Sin embargo, la espera terminó agotando la paciencia del cantante. Finalmente, Omar decidió romper una de las ventanillas del coche para sacar al animal. Las imágenes del momento comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales y provocaron una oleada de comentarios divididos entre quienes aplaudían su reacción y quienes cuestionaban las posibles consecuencias legales.

Horas después, el propio artista publicó un comunicado en el que defendía su decisión. "La perrita ya se quedó con sus dueños. No me arrepiento de haber roto una ventana por sacar a un animal que lleva dos horas solo y encerrado en un coche llorando", escribió. También añadió: "Me tocará pagar la ventanilla, pero la pago con gusto".

Montes aprovechó además para lanzar un mensaje directo a los propietarios del animal. "Espero que hayáis entendido que un perro no es un juguete. No se puede dejar en un coche encerrado mientras veis una película o cenáis una hamburguesa", afirmó.

Mientras el vídeo continúa acumulando millones de visualizaciones, también se ha abierto un debate en redes sobre los límites legales de este tipo de actuaciones y sobre las situaciones de riesgo que pueden sufrir los animales encerrados en vehículos durante largos periodos de tiempo.