Guille Galván presenta su acogedor primer álbum en solitario, Nadie con ese nombre vive aquí

Tras una extensa carrera de casi tres décadas componiendo y girando junto a Vetusta Moral y tras haber sacado dos poemarios ahora Guille Galván se pone frente al micrófono para defender con su propia voz sus canciones más intimas. En concreto los temas que conforman su su primer álbum en solitario, Nadie con ese nombre vive aquí (Esmerarte, 2026).

Galván nos presenta once composiciones a pecho descubierto con una interpretación desnuda y sincera. Una habitación, una guitarra y su palabra. Un disco nacido desde la idea de las canciones como refugio, un bis a bis con el oyente que nos lleva de la mano al universo biográfico del artista. Nadie con ese nombre vive aquí es una invitación directa al lugar mismo donde nacen las canciones.

Según el propio Guille: "Este disco ha sido un proceso de despedida pero también de alumbramiento. Tenía la urgencia de volver al origen al tiempo que me preparaba para transitar un duelo. Estas canciones han sido mi linterna para hacerlo, para honrar a los que ya no están, decir adiós a lo que ya no soy y celebrar el amor de quienes me rodean y alumbran el futuro".

Un disco que viene acompañado del vídeo de la canción Túnel de la M-30, donde el director Alexander Cabeza Trigg construye, a través de material de archivo familiar del propio Galván, una emotiva pieza llena de nostalgia y recuerdos en formato súper 8 de la infancia en los primeros ochenta.

Apunta Galván "Escribí esta canción para mis hijos. Habla del miedo a crecer, a dejar atrás la infancia y enfrentarse a esa pérdida que nos va marcando el paso del tiempo. Como antídoto queda la certeza de que el amor de quienes te preceden se lleva dentro para siempre porque somos una parte de todas esas personas que nos han ayudado a ser quienes somos, siempre seremos lo que fuimos, como los anillos de los troncos de los árboles".

Tuve la suerte de estar en la presentación del disco en la Sala Sol de Madrid, la presentación de un disco más repleta de figuras de la música y la cultura en la que estado nunca. Leiva, Xoel López, Ricky Faulkner, Benjamín Prado, Manuel Jabois, Rozalén, Rubén Pozo, Guille Mostaza y varios de sus compañeros en Vetusta Morla entre muchos otros. Cantó varias canciones en acústico primero sólo y luego acompañado de alguno de los colaboradores del disco como Alejandro Pelayo o Campi Campón.

Un disco absolutamente personal y biográfico con sus canciones más intimas y crudas que llega meses antes del regreso de Vetusta Morla que tienen gira por nuestro país para este otoño.