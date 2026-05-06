El vídeo del que todo el mundo habla: la tensión entre Rihanna y A$AP Rocky al abandonar la Met Gala

Apenas unas horas después de que A$AP Rocky se deshiciera en elogios hacia Rihanna sobre la alfombra roja de la Met Gala 2026, la idílica imagen de la pareja se vio empañada por un inesperado y tenso intercambio de palabras. Tras años de una sólida amistad que dio paso a un noviazgo en 2021, ambos han consolidado una de las uniones más mediáticas del mundo, compartiendo la crianza de sus tres hijos: Rza, de 3 años; Riot, de 2; y la pequeña Rocki, de solo ocho meses. Sin embargo, ni siquiera su estatus de pareja de oro los libró de un momento de fricción que las cámaras no tardaron en inmortalizar al final de la velada.

Este año, Rihanna llegó con diseño de Maison Margiela by Glenn Martens, inspirado en la aclamada colección Artisanal 2025 de la firma. Bajo el estilismo de Jahleel Weaver, la superestrella lució una silueta de columna drapeada que evocaba la arquitectura medieval de Flandes, rindiendo homenaje a las raíces belgas de Martens. El conjunto, una auténtica pieza de Alta Costura, se completaba con un escultural tocado de estilo Art Decó que reafirmó su capacidad para transformar la alfombra roja en una exhibición de arte histórico.

La magia se desvaneció al abandonar el evento. Un vídeo de un minuto difundido por TMZ captó a la pareja enfrascada en lo que parecía ser una agria discusión en el interior de una limusina. En las imágenes se aprecia a una Rihanna con expresión de enfado, inclinándose hacia adelante para enfatizar sus palabras, mientras A$AP Rocky respondía con las cejas arqueadas y una actitud defensiva. El rapero llegó a evitar el contacto visual en varios momentos, desviando la mirada mientras ella mantenía sus ojos fijos en él en señal de reproche. La tensión culminó con un desenlace inusual: al llegar a su destino, la artista entró sola en el hotel, acompañada únicamente por su equipo de seguridad.

A pesar del revuelo causado por la frialdad del encuentro, las redes sociales no han tardado en reaccionar con un tono mayoritariamente comprensivo. Muchos seguidores han salido en defensa de la pareja, restándole importancia al incidente y recordando que las discusiones son una parte normal de cualquier relación, especialmente tras el agotamiento físico que supone una noche de exposición mediática tan intensa. Para sus fans, este incómodo momento no es más que el lado humano de dos estrellas que, tras brillar bajo los focos de la moda más exigente del mundo, también lidian con los roces cotidianos de cualquier pareja.