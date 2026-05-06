Lola Young sube al confesionario de Rosalia para relatar su experiencia con un perla: "Estaba casado"

Rosalía puso fin a la primera etapa europea de su gira con un concierto en el The O2 Arena, donde volvió a incluir uno de los segmentos más reconocibles del espectáculo: el confesionario de La Perla. En este espacio, distintas figuras invitadas comparten vivencias personales ante el público, en un formato que combina humor y relato íntimo.

En esta ocasión, la invitada fue Lola Young, conocida por temas como Messy. Tras una breve introducción en la que Rosalía evocó a Lola Flores, la cantante británica tomó asiento para relatar una experiencia sentimental que marcó su visión de las relaciones.

Young explicó que mantuvo durante varios meses una relación con un hombre mayor, con quien llegó a desarrollar un vínculo emocional. "Estuve saliendo con un hombre durante unos cuatro meses… pensé que me estaba enamorando", contó. La historia dio un giro inesperado en un momento íntimo, cuando una llamada telefónica interrumpió la situación.

Según su relato, la conversación que escuchó a través de un altavoz reveló que el hombre estaba casado. "Su esposa le estaba pidiendo que llevara leche para los niños. Lo oí todo", explicó ante la reacción del público y de la propia Rosalía, que siguió el relato con preguntas para entender lo ocurrido.

El desenlace fue inmediato: Young aseguró que decidió cortar la relación en ese mismo momento. "Mi confesión es que no voy a volver a verlo", afirmó. A continuación, resumió su reacción con una frase que provocó aplausos en el recinto: "Me rendí con eso y volví a caer con las mujeres".

El segmento se integró en una noche marcada por el cierre de etapa del tour, en la que el componente narrativo volvió a ocupar un lugar destacado dentro del espectáculo.