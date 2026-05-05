Palencia Sonora 2026: El éxito de ser fiel a uno mismo

Hay festivales que logran mantenerse en ese punto medio perfecto: no han querido hacerse gigantes y, gracias a ello, conservan una identidad intacta. Son citas que huyen de las aglomeraciones extremas y los carteles clónicos para centrarse en una selección musical potente, original y equilibrada. En ese escenario se mueve el Palencia Sonora, que celebrará su vigésima tercera edición del 11 al 14 de junio, consolidando a la ciudad como el epicentro musical del arranque del verano.

El éxito de esta fórmula es incontestable. Por tercer año consecutivo, el festival ya ha colgado el cartel de sold out, agotando todos los abonos y entradas de día para recibir a sus 20.000 asistentes. "¡Si tenemos al mejor público, se vuelve a decir! Volveremos a daros las gracias sonoras en riguroso directo", celebraba la organización a través de sus redes sociales mientras ultima los detalles de una edición que volverá a mezclar nombres imprescindibles con las propuestas emergentes más estimulantes del momento.

En la zona noble del cartel destacan Carolina Durante, que regresan al festival tras el salto definitivo que ha supuesto Elige tu propia aventura. El cuarteto madrileño, referencia absoluta del indie rock actual, promete uno de esos directos que funcionan como auténticos desahogos colectivos. Junto a ellos, Siloé llegará en su momento más sólido, con esa épica emocional liderada por Fito Robles que tan bien conecta en las distancias cortas, mientras que Xoel López pondrá la nota de autor con un repertorio que recorre su impecable evolución sonora.

La propuesta de este año destaca por su variedad de registros. Desde la descarga de adrenalina y actitud punk de Sexy Zebras hasta el punto irreverente y festivo de Ojete Calor, pasando por colaboraciones tan singulares como la de Los Estanques y El Canijo de Jerez, donde la psicodelia y el groove andaluz se dan la mano. Pero si algo define al Palencia Sonora es el olfato para detectar el talento nuevo, personificado esta vez en Sanguijuelas del Guadiana. Los extremeños se han convertido en la gran revelación del año gracias a su disco Revolá, una fascinante mezcla de tradición rural y vanguardia internacional.

Esa vitalidad generacional continuará con el pop emocional de Veintiuno y Marlena, el post-punk urbano de Depresión Sonora y La Paloma, y la frescura de nombres como Repion, Hoonine o Rosalinda Galán. El toque exótico lo pondrá el trío angoleño-portugués Throes + The Shine, aportando su explosiva mezcla de electrónica y ritmos africanos a un mapa sonoro que se completa con el hedonismo de Joe Crepúsculo y bandas en pleno crecimiento como SobreZero, Juventude, Éxtasis, Fontán y Oslo Ovnies.

Incluso en sus matices más folk y experimentales, representados por El Nido, Calequi y Las Panteras o Las Petunias, el festival demuestra su compromiso con el riesgo y la sensibilidad contemporánea. Y como no hay celebración sin baile, las sesiones de Yung Prado, Say Yes DJ, Yahaira, Brian de Calma y Popi & Sito DJs se encargarán de cerrar las jornadas por todo lo alto. Con esta propuesta, el Palencia Sonora 2026 reafirma que no hace falta ser gigante para ser imprescindible: basta con seguir siendo un espacio de encuentro y descubrimiento en el corazón del paisaje castellano.