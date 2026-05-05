Bad Bunny sorprende en la MET Gala con una versión envejecida de si mismo de la mano de Zara

La Met Gala es, indiscutiblemente, la noche más mágica del año para los amantes de la moda. Sin embargo, este 2026 la expectación era distinta: el dress code "Fashion is Art" dejaba la puerta abierta a cualquier locura y nadie como Bad Bunny para aprovechar el momento. El puertorriqueño no solo desfiló por la alfombra roja; ejecutó una performance que está siendo de las más comentadas.

Benito Antonio Martínez Ocasio apareció ante los fotógrafos irreconocible, demostrando que va a envejecer como el buen vino. Con un despliegue de prótesis faciales hiperrealistas, el artista de 32 años se transformó en una versión de sí mismo cinco décadas mayor. El responsable de este "viaje en el tiempo" fue el maquillador Mike Marino, quien recreó con precisión quirúrgica arrugas, manchas solares y una flacidez que se extendía hasta el cuello, completando el disfraz con una peluca cana y cejas postizas que camuflaban por completo su identidad.

Bad Bunny en la MET Gala | EFE

Además Bad Bunny eligió el escaparate más exclusivo del planeta para elevar la moda española a la categoría de alta costura. El traje que remataba el look —un diseño de chaqueta cruzada, pantalón recto y una espectacular camisa con lazada XXL— fue creado a medida por Zara. Ver a la firma de Inditex competir cara a cara con las grandes casas de lujo en la escalinata del MET es sorprendente.

El puertorriqueño que se apoyaba con elegancia en un bastón para posar ante los flashes, no eligió su estética al azar. Su look es un guiño directo a la exposición del Costume Institute, que este año explora la evolución del cuerpo humano a través de 5.000 años de arte. De entre todas las representaciones posibles —desde la desnudez hasta la maternidad—, Benito eligió el "Cuerpo Envejecido" para reivindicar el paso del tiempo como la forma de arte más pura.

El cantante le comentó a la entrevistadora de Vogue, La La Anthony, que siempre intenta hacer algo diferente para este evento anual repleto de estrellas, explicando que disfruta de la creatividad.