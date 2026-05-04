La Gira Vibra Mahou by Mad Cool se apodera de Madrid: Kerala Dust, Razorlight, Rival Consoles, Fantastic Negrito y Pale Waves

La Gira Vibra Mahou by Mad Cool regresa este 2026 con una propuesta que huye de lo comercial para centrarse en la autenticidad. No es solo un ciclo de conciertos; es la oportunidad de ver a artistas que llenan festivales en la cercanía de escenarios legendarios como el Teatro Eslava o El Sol, donde el sudor y la distorsión se sienten de verdad.

Este año, la alianza entre Mad Cool, Vibra Mahou y Houston Party ha diseñado un cartel que funciona como un viaje sonoro. Desde el indie nostálgico que marcó a una generación hasta la electrónica más vanguardista o el blues con alma punk, la selección de bandas parece un regalo para los que buscan algo más que un simple hit de radio. Es el plan perfecto para los que entienden que la mejor forma de vivir la música es con una caña en la mano y el amplificador a escasos metros de la cara.

La cuenta atrás ya ha empezado: las entradas ya están a la venta. Si quieres asegurar tu sitio en el pogo o bajo las luces de neón, apunta bien estas cinco fechas porque prometen ser los "yo estuve allí" de la temporada.

El Lineup de la gira

21 de mayo – Kerala Dust (Teatro Eslava): Los encargados de abrir el fuego. Llegan con su tercer disco, An Echo Of Love, bajo el brazo para demostrar por qué agotaron entradas en su última gira. Son pura elegancia: una mezcla de electrónica hipnótica, art rock y baladas crepusculares.

5 de junio – Razorlight (Teatro Eslava): Nostalgia en vena. Johnny Borrell y su formación original vuelven a la carga para celebrar el 20º aniversario de su disco homónimo. Prepárate para un setlist de infarto donde no faltarán himnos generacionales como "America" o "Before I Fall To Pieces".

18 de junio – Rival Consoles (Sala Mon): La apuesta por la vanguardia. Ryan Lee West es un arquitecto del sonido que utiliza sintetizadores analógicos para crear atmósferas que van del ambient al techno minimalista. Un directo visual y sonoro que te vuela la cabeza.

6 de julio – Fantastic Negrito (Sala El Sol): El bluesman de los tres Grammys. Xavier Dphrepaulezz trae desde Oakland su "blues con actitud punk". Es pura energía desatada, pasión y una de las voces más personales y potentes de la música negra actual.

15 de septiembre – Pale Waves (Sala El Sol): El cierre perfecto con el toque oscuro y exuberante de Manchester. Los herederos del sonido de The Cure y The Cranberries traerán su pop melódico y envolvente para despedir la gira con la épica que se merece.