Shakira hace historia en Copacabana y no se olvida de los dardos a Gerard Piqué: "Soy una madre soltera"

Shakira subió al escenario de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, ante una multitud que, según estimaciones municipales, superó los dos millones de asistentes. El concierto, gratuito y de más de dos horas de duración, se convirtió en el más multitudinario de su carrera y en un hito para la historia de la música en general.

Desde el primer momento, el público acompañó cada canción con total intensidad. El repertorio repasó distintas etapas de su trayectoria, combinando éxitos de hace varias décadas con temas más recientes de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. A lo largo de la noche, también hubo espacio para colaboraciones con artistas brasileños como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo o Anitta, en una puesta en escena que mezcló lo internacional con lo local.

En uno de los momentos más comentados, la artista se dirigió al público en portugués para hablar de su situación personal. "Mi vida no ha sido fácil últimamente, en los últimos años, aunque nadie se libra de los tropiezos", afirmó. A continuación, reforzó el mensaje central de su gira: "Las mujeres ya no lloran. Por eso, este concierto va a estar dedicado a todas nosotras".

Fue entonces cuando introdujo una referencia directa a las madres solteras. "En este país, en Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras. Sin ayuda, que tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas", declaró. La frase fue interpretada por parte del público como una alusión a su situación tras la ruptura con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.

Durante la velada, además, se escucharon abucheos dirigidos al exfutbolista en varios momentos, especialmente cuando el nombre de Piqué apareció indirectamente en redes sociales. La reacción no fue promovida desde el escenario, pero sí formó parte del ambiente.

Desde su separación en 2022, Shakira trasladó su residencia a Miami con Milan y Sasha, reorganizando su vida familiar y profesional. El concierto en Copacabana, más allá de su dimensión musical, dejó una imagen precisa de esa etapa: una artista en pleno dominio de su carrera que no olvida introducir su experiencia personal en su relato artístico.