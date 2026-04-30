Cómo el contrato discográfico de Taylor Swift podría generar millones para los artistas de Universal tras la venta de acciones de Spotify

La industria musical vive un nuevo movimiento sísmico y, una vez más, Taylor Swift se encuentra en el epicentro. Tras el histórico juicio del caso Ticketmaster —impulsado por el caos en la venta de entradas de The Eras Tour—, la cantante vuelve a ser protagonista de un cambio estructural que afecta directamente al bolsillo de miles de músicos. El presidente y CEO de Universal Music Group (UMG), Lucian Grainge, ha confirmado que la junta directiva aprobó la venta del 50% de su participación en Spotify. Lo relevante de esta operación no es solo el movimiento financiero, sino el destino de los fondos: una parte importante de los beneficios irá directamente a los artistas del sello.

Esta decisión tiene una "arquitecta" clara en la sombra. Para entenderlo, hay que remontarse a marzo de 2018. En aquel momento, UMG se comprometió a compartir las ganancias de una futura desinversión en Spotify, siguiendo los pasos de Warner y Sony. Sin embargo, fue Swift quien, al fichar por Republic Records (propiedad de UMG) ese mismo año, blindó esta promesa por contrato. La clave de este movimiento reside en un tecnicismo legal que la artista negoció personalmente: la condición de que estos pagos fueran "no recuperables" (non-recoupable). "Pedí que cualquier venta de sus acciones de Spotify resultara en una distribución de dinero a sus artistas, de forma no recuperable. Ellos han aceptado generosamente esto, en lo que creen que serán condiciones mucho mejores que las pagadas anteriormente por otros sellos importantes".

Al anunciar el acuerdo en sus redes, la cantante explicó que pidió específicamente que cualquier venta de acciones resultara en una distribución de dinero para todos los artistas de la casa, independientemente de sus cuentas pendientes con el sello. En la industria, las discográficas suelen utilizar cualquier ingreso extra para cubrir los adelantos de dinero que aún no han sido devueltos por el músico. Esto significa que muchos artistas nunca llegan a ver efectivo real porque el sello lo retiene para saldar "deudas" previas. Gracias a la cláusula impuesta por Swift, este pago llegará a los creadores de forma íntegra.

Este reparto podría ser un balón de oxígeno para miles de músicos, especialmente para los veteranos o aquellos que aún no han amortizado sus adelantos iniciales. Aunque los contratos son privados, existen precedentes: Warner Music eliminó saldos no recuperados de 4.500 artistas en 2023, y tanto Sony como Beggars Group han implementado iniciativas similares para limpiar deudas históricas. Ahora, la maniobra de Universal promete seguir esa estela de justicia económica.

Aunque UMG aún no ha ejecutado la venta definitiva, se estima que la operación podría traducirse en cientos de millones de dólares para su catálogo. En un comunicado reciente, la compañía reafirmó que los artistas participarán de los beneficios en consistencia con su enfoque de compensación, mientras que la fracción correspondiente a la empresa se destinará inicialmente a su programa de recompra de acciones. Una vez más, lo que comenzó como una negociación individual de Taylor Swift termina redefiniendo los estándares de ingresos para toda la comunidad musical.