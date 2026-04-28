Entrevista a La Pegatina: "Yendo a lo pequeño, a lo que tienes alrededor, las voces tienen más valor"

Son uno de los mejores, si no el mejor, grupo que puedes ver en directo en España, se habían tomado un descanso de un año para recagar fuerzas y energias y ya están de vuelta por todo lo alto con nuevo disco bajo el brazo.

Con La Pegatina me une una historia que viene de muy lejos, les vi en su segundo concierto en Madrid hace más 20 años, tenemos muchos amigos en común, conozco a Rubén en persona y esta era la tercera vez que los entrevistaba, primera que lo hacía en vídeo.

El disco se llama Fuegos del barrio, un disco totalmente pegatinero, mestizo y fiestero que ataca la problematica vital actual desde un punto de vista diferente al de Niña Polaca. Mientras ellos ponian voz a toda la incertidumbre política y guerra que se esta viviendo La Pegatina ha decidido mirar hacia lo que tenemos más cerca hacia el barrio, la comunidad para desde ahí hablar de problemas como la gentrificación, el odio al extranjero o el auge de la ultraderecha.

El grupo catalán vuelve tras un año de parón en el que han recargado fuerzas, energías y experiencias vitales para volver con más ganas con nueva música y nuevos conciertos que prometen seguir siendo una fiesta.

¿Cuál ha sido el viaje de La Pegatina estos 20 años hasta este noveno disco?

Adrià: Hostia, claro, es que cuánto tiempo tienes, claro. A ver… Pues no sé, aparte de que han ido cambiando los integrantes, hemos pasado por momentos de… yo qué sé. Cuando empezamos éramos guitarra, cajón, bajo y ya está. Luego se unieron Axel y Romain, acordeón y trompeta. Luego decidimos poner batería. Hemos ido haciendo también, a nivel musical ha ido cambiando. El año que hicimos lo de La gran Pegatina también fue otra cosa. O el año que entró Miky ya a estar de guitarra eléctrica con nosotros, pues también nos adaptamos a otros tipos de estilos que podíamos hacer.

¿Cuáles son esos Fuegos del barrio que dan nombre a este disco?

Miki: Como hay más soledad entre las gentes que lo forman, mola que sean algo caliente, que esté vivo y que tenga un poco de fuego y que aguante todas estas cosas por el bien de sus integrantes. Es superguay. Al final nos hemos dado cuenta: nosotros viajamos mucho y este año ha sido como wow, conectar con cada uno, con la gente que tiene a su alrededor y sus vecinos, y creemos que mola poner en valor todo eso.

¿Dónde están físicamente esos barrios? ¿En Barcelona, en Montcada?

Rubén: Sí, al final, como decía Miki, la comunidad, el barrio bebe de eso, de la gente que está ahí, de la gente que lo vive, que lo conserva y que lo lucha. Entonces todo el tema de gentrificación al final lo que está haciendo es expulsarlos de ese día a día, esa rutina, de esa comunidad. Entonces ahí es donde radica nuestra reivindicación.

Adrià: ¿Qué preguntabas? ¿Que dónde están? ¿En Montcada? Sí, yo creo que en la periferia de cualquier ciudad grande, como es habitual, que sea más barrio. Incluso en algunos lugares de la ciudad a veces sí se conservan, claro. Como estamos siempre hablando de Montcada y tal, el otro día Ferrán decía: "Oye, pero en Badalona también hay barrio". Y sí, yo creo que todo el mundo entiende el concepto barrio, incluso si vives en una ciudad.

Habláis de los barrios, algo cercano, en los tiempos oscuros que vivimos de guerra e incertidumbre

Ferrán: Claro, yo creo que todo esto se nos escapa un poco porque no somos superhéroes, ya quisiéramos. Y en cambio lo que decimos: en el barrio, en la asociación de vecinos, es mucho más fácil actuar y tener una voz. En el pueblo es más fácil que en la ciudad, más fácil que en la provincia, más fácil que en el país. Entonces, yendo a lo pequeño, a lo que tienes alrededor, las voces tienen más valor.

Y ya fuera de la política, lo que decía del barrio: salir a la calle a jugar al balón, la abuela que salga con la silla y comparta con la vecina, el pequeño comercio, que le demos la vida que se merece, el mercado… todo esto, en vez de comprar por internet o ir al supermercado, darle valor a todo eso que crea esa comunidad, que creo que cuando es una comunidad sana es más de izquierdas.

Rubén: Luego también hay una canción que es Brinca, por ejemplo, con la que reivindicamos, ahora que está como tú decías, hay mucho mensaje de odio hacia la persona inmigrante que viene, nosotros reivindicamos que eso nutre a la cultura y que la mezcla hace que salga algo mucho mejor. Al final no hay nada puro en ese sentido, venimos siempre mezclándonos desde los tiempos remotos. Entonces ahora que la ultraderecha está ahí a tope con el mensaje de odio contra el inmigrante, en esa canción reivindicamos eso, que en la mezcla está el poder.

Vuestro anterior disco HOP estaba lleno de colaboraciones y sonidos pop mientras que este es mucho más mestizo y "pegatinero"

Ovidi: Bueno, en todos los discos tenemos colaboraciones y sí que en HOP buscábamos con las colaboraciones irnos y aprender de su música. Entonces sí que hemos vuelto un poco más pegatineros en eso. Tenemos colaboraciones porque siempre nos gusta acompañarnos de amigos y tenemos tanto en Rómpela al grupo paraguayo Kachiporros, tenemos a Eskorzo en Impura y tenemos a Brincadeira, que son también de nuestro pueblo, que son una batucada superinternacional, en este disco.

¿Cómo ha sido trabajar con el productor mexicano Camilo Lara en el disco?

Ovidi: A nosotros nos encanta México, llevamos 12 o 13 viajes. Nos hemos enamorado de su gente, de su gastronomía, de su música y hemos dicho: bueno, pues vamos a traerla aquí, vamos a tratarla desde el estudio para también darla a conocer un poco desde nuestro punto de vista.

Hemos invitado a Camilo Lara a la producción y luego, para todo el arte del disco, también está Doctor Alderete, que es un argentino afincado en México.

¿Quién trae las canciones al estudio? ¿Cómo es el proceso de composición de La Pegatina?

Romain: Pues sí, es que es una fusión. Tenemos la suerte de tener un grupo que son mucha gente ahí trabajando juntos desde hace muchos años y siempre venimos para componer un disco con experiencias vitales diferentes. Cada uno aporta un poco. Nos gusta mezclar idiomas, en total tenemos como nueve idiomas en todos los discos. Yo aporto un poco de francés, Adri puede aportar el italiano a veces o el catalán, Rubén más el castellano… cada uno intenta hacerlo a su manera. Y somos esa fusión desde el principio, la esencia que tenemos es hacer vibrar nuestra comunidad y lo hacemos como podemos.

Tenéis canciones en español, catalán, francés, italiano, vasco... ¿En qué otro idioma os gustaría?

Adrià: A mí me fliparía hacer algo en alemán, en realidad. Creo que estaría guay. No digo que yo lo tenga que saber, pero traducir alguna cosa así. Siempre he pensado también que igual molaría en algún momento hacer como un proyecto de lenguas minoritarias europeas, así como para darles un valor.

¿Cómo surgió vuestra colaboración con Eskorzo? ¿Eráis fans suyos a principios de los 2000?

Adrià: Eskorzo nos gustaba mucho y aparte tuvimos la suerte de que la primera vez que fuimos a Granada a tocar en Planta Baja, Tony era uno de los… no sé si programaba o era dueño de la sala. Entonces ya le conocimos y siempre nos hemos ido cruzando estos años. Siempre nos ha encantado cómo tocan y yo creo que tenemos muchos referentes parecidos, que tenemos un amor todos por la música tradicional y no tradicional de Latinoamérica, esas formas de hablar, esos códigos…

Entonces ya nos llamaron ellos para hacer una canción con ellos, "Tú me estás matando", de su último disco. Y cuando hicimos el tema de Impura dijimos que aquí les pega un montón. Entonces nos llevamos a Tony al estudio y pasó así un par de días muy divertidos. El resto grabaron desde el estudio en Granada, pero hubiera molado también que vinieran todos.

Sois dos bandas muy fiesteras con mucha presencia de vientos

Axel: Sí, claro. Eskorzo tiene unas líneas de viento superguapas. De hecho tiene un disco que es todo de afrobeat y está guapísimo, los arreglos son increíbles. Creo que es una sección de tres. Y como dijo Adri antes, son referentes por los discos que han hecho antes de que nosotros empezáramos. Y aparte compartimos esa alegría en la música, esa forma de combinar melodías con letra pegadiza. Entonces son buenos amigos y buenos referentes.

Este disco llega tras un año de parada necesario ¿Notasteis que había más ganas cuando os volvisteis a juntar?

Axel: Sí, la verdad que fue un año muy interesante. Antes de parar tuvimos unas cuantas reuniones cuando decidimos hacer ese parón, que era vital para la inspiración, para el cuerpo y la mente, para renovar energías a la hora de subir al escenario o ir al estudio.

Ese parón nos ha servido a todos para ver las cosas con un poco de distancia, madurar y también hacer las cosas con una velocidad un poco menos frenética, para cuidar y darle cariño. Yo creo que este disco, Fuegos del barrio, se nota el cariño que le hemos dado, la atención y la vibra está ahí.

¿Cuál es el secreto para manteneros unidos tantos años siendo tantos músicos?

Rubén: Yo creo que, como dice Romain, la sinceridad. Sobre todo es eso, el ser un grupo de amigos, ir todos tirando del mismo carro hacia el mismo objetivo, hablar mucho, mucha reunión, mucha asamblea y tener un sueño común, que es llevar nuestra música alrededor del mundo.

Ese parón ayudó a bajar un poquito las revoluciones, porque al final todos los discos y todas las cosas que hacemos se van haciendo mientras estamos girando, se va cocinando el disco, se va grabando, y muchas veces se solapa todo. Hace que no tengas tiempo ni de pensar todo lo que has conseguido. Entonces es frenar un poco, coger impulso y hacer un disco a fuego lento para tener energía para seguir muchísimos más años en esto.

¿Qué canción de este disco creéis que es la que más se está pegando entre los fans?

Miki: "Con este fuego" tiene números, desde luego. Ayer estábamos aquí, en este mismo lugar, tocando para la gente que había venido a vernos en Madrid y ya tocamos "Siempre nos tienes aquí", "Con este fuego", y la peña ya estaba reaccionando bastante. Yo lo vi y pensé: sí, ya estaba la gente cantando, digo, esto ya está hecho. Esas dos tienen muchos números.

¿Componéis las canciones pensando cómo van a sonar en directo?

Adrià: Yo creo que esta vez sí se ha pensado más en eso, en hacerlas todas bailongas, que no hubiera nada lento, pensando en que luego cuando nos juntáramos todos a hacerlo las prepararíamos para el directo. De hecho creo que también preparamos algunas. Hicimos una preproducción con muchas canciones y se quedaron muchas fuera, pero yo creo que se han quedado las que son más de directo.

En el directo que vamos a hacer ahora, de las 12 canciones metemos 11, o sea que sí, ha sido como las hemos reproducido nosotros en el local juntos, ya están pensadas para que vayan al directo.

¿Es el disco que más tiempo habéis tenido para prepararlo?

Adrià: Para mí ellos creen que sí, que hemos tenido tiempo. Para mí no hemos tenido nada de tiempo. Según yo, no. Porque ha sido: 1 de septiembre estamos juntos, sacamos las canciones, nos pusimos a prepararlas y en noviembre estamos grabando el disco, en diciembre estamos grabando videoclips.

Para mí no ha habido ese tiempo. Creo que sí que le hemos dado el 200 por 100 a cada canción, pero no hemos ido holgados de tiempo.

¿Qué planes hay para presentar el disco en directo?

Ovidi: Tenemos un montón de fechas y creo que faltan más. Normalmente hacemos unas 60 al año, o sea que habrá por todos lados. Empezamos el 9 de mayo en Lorca, vamos a 22 y 23 aquí en Madrid, en La Riviera, que ya una hay agotada y la otra está a puntísimo. Nos vamos a Barcelona el 21 de mayo, 30 en Amurrio…

¿Cuál es la mejor anécdota que tenéis después de tantos años de giras?

Romain: Pues mira, justo detrás tuyo tienes a nuestro mánager y ahí en China sufrió el "ataque francés", como le llaman. Y jugamos a rugby una vez volviendo de la sala de concierto, jugamos a rugby con Germán, que era nuestra pelota de rugby, en el pasillo del hotel.

Ovidi: Antes de ir a China nos pasaron una lista de normas para no meternos con su cultura, para caer bien. Y entonces la primera noche que tocamos íbamos de gira con un grupo mongol y después del concierto nos invitaron a una cena donde, claro, nos habían dicho entre las normas no beber y no emborracharse, pero no rechazar ningún regalo.

Y entonces en la cena no paraban de darnos licor de arroz y eso acabó muy mal. Entonces al día siguiente, de la lista creo que una o dos no nos habíamos saltado.