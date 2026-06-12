Una joven pide a su padre que le lea las notas de la Selectividad y su reacción conquista las redes: "Para mí siempre vas a ser la mejor"

Cada junio, miles de estudiantes españoles esperan con nervios el resultado de la PAU, unas calificaciones que pueden marcar el acceso a la carrera universitaria que desean cursar. Entre lágrimas, celebraciones y decepciones, una joven llamada Olga ha protagonizado uno de los vídeos más emotivos de esta temporada de Selectividad. Sin embargo, lo que ha conmovido a millones de personas no han sido únicamente sus excelentes notas, sino la forma en que su padre decidió acompañarla en uno de los momentos más importantes de su vida académica.

La publicación, compartida en TikTok por Olga, muestra el instante en el que descubre las calificaciones obtenidas en la PAU 2026. Como tantos otros estudiantes, decidió grabar su reacción ante un momento cargado de incertidumbre después de dos años de Bachillerato marcados por el esfuerzo y la presión de los exámenes.

Sin embargo, desde el primer minuto del vídeo quedó claro que la escena iba a ser especial. Es su padre quien sostiene el documento con las notas y quien, una a una, va revelando los resultados mientras intenta rebajar la tensión de su hija con humor y palabras de ánimo.

La primera sorpresa llegó con Lengua Castellana. Convencida de que apenas habría alcanzado un seis, Olga escuchó cómo su padre la animaba a confiar más en sí misma antes de anunciarle un 9,55. "Qué poco confías en ti, cariño. Sube un poquito más", le dijo entre bromas.

La dinámica se repitió con Historia de España. La joven estaba convencida de que el examen le había salido mal, pero la nota final fue un 9,1. Lejos de centrarse únicamente en el resultado, el padre insistió en destacar el trabajo previo. "Has estudiado mucho. No has levantado el culo de la silla", le recordó orgulloso.

A lo largo del vídeo aparecieron otras calificaciones destacadas: un 7,35 en Inglés, un 6,45 en Matemáticas Aplicadas y un 9,2 en Economía. Incluso cuando llegó Geografía, la asignatura que más preocupaba a Olga, el mensaje fue el mismo. "Es posible que hayas suspendido, pero te voy a querer igual. Para mí vas a ser siempre la mejor", le aseguró antes de comunicarle que había obtenido un 6,15.

La publicación acumula ya millones de visualizaciones y miles de comentarios. Muchos usuarios han felicitado a la estudiante por sus resultados, pero la mayoría ha puesto el foco en otra cuestión: la capacidad de un padre para convertir unas notas en algo más que un veredicto académico. Frente al miedo al fracaso que suele acompañar a la Selectividad, el vídeo recuerda que el reconocimiento del esfuerzo puede pesar tanto como la cifra que aparece en un boletín. "Has ganado en la vida con un padre así", resumía uno de los comentarios más repetidos. Y quizá esa haya sido, para muchos espectadores, la nota más alta de todas.