Rosalía se cuela en la PAU de Galicia y su álbum LUX protagoniza el comentario de texto de Selectividad

La primera mañana de la PAU 2026 en Galicia estuvo marcada por los nervios habituales, los repasos de última hora y las conversaciones a las puertas de los centros de examen. Sin embargo, una vez repartidas las pruebas de Lengua Castellana y Literatura, muchos alumnos se encontraron con un nombre que conocen mucho mejor por las listas de reproducción que por los libros de texto: Rosalía.

La artista fue el eje de uno de los comentarios de texto propuestos en el examen. El ejercicio tomaba como referencia un texto relacionado con Lux, el álbum con el que la cantante ha protagonizado uno de los fenómenos musicales más comentados del último año. La presencia de la catalana en una prueba de acceso a la universidad llamó inmediatamente la atención tanto de estudiantes como de usuarios en redes sociales.

No es la primera vez que la actualidad cultural se abre paso en los exámenes, pero sí resulta significativo que una figura del alcance mediático de Rosalía ocupe un espacio que tradicionalmente ha estado reservado a autores literarios o figuras históricas. En esta ocasión, además, compartió protagonismo con nombres fundamentales de la literatura española como Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Antonio Buero Vallejo o Almudena Grandes.

Según las primeras impresiones recogidas tras la prueba, muchos estudiantes recibieron el ejercicio con sorpresa e incluso con cierto alivio. Para una generación que ha crecido escuchando la música de Rosalía y siguiendo su trayectoria artística, encontrarse con una referencia tan cercana ayudó a romper la tensión de las primeras horas de Selectividad.

El examen también incluyó otras cuestiones vinculadas a la comprensión lectora y al análisis de textos contemporáneos, una tendencia cada vez más presente en las pruebas educativas. Mientras tanto, en los pasillos y a la salida de los centros, el nombre de Rosalía circulaba con una frecuencia poco habitual para una artista en un contexto académico.

Por unas horas, Lux dejó de sonar únicamente en auriculares y altavoces para instalarse en los pupitres de miles de estudiantes gallegos.