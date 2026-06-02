Rosalía demuestra que sigue perfeccionando su ballet y responde a los hater del LUX Tour

El LUX Tour de Rosalía se ha convertido en uno de los espectáculos musicales más comentados del año. La cantante no solo ha sorprendido por el diseño visual de los conciertos o por la ambición de la propuesta escénica, sino también por la incorporación de elementos poco habituales en el pop comercial.

Uno de ellos ha sido el ballet. Durante varios momentos del espectáculo, la artista se atreve a ejecutar movimientos inspirados en esta disciplina, integrándolos dentro de una puesta en escena que combina danza contemporánea, flamenco y coreografías de gran exigencia física.

Sin embargo, esta decisión artística no ha estado exenta de polémica. Algunas voces procedentes del mundo de la danza han cuestionado su nivel técnico, argumentando que Rosalía no posee la formación profesional de una bailarina clásica. Otras críticas han girado en torno a la utilización de elementos asociados al ballet dentro de un espectáculo pop, generando debates en redes sociales sobre los límites entre la inspiración artística y la apropiación de determinadas disciplinas.

Lejos de responder directamente a estas críticas, la cantante parece haber optado por otro camino. En su última publicación de Instagram, compartió una fotografía en la que aparece realizando una pose de ballet con notable control corporal. La imagen, sencilla pero significativa, ha sido interpretada por muchos seguidores como una señal de que continúa practicando y perfeccionando esta faceta.

No es la primera vez que Rosalía demuestra una dedicación casi obsesiva hacia los aspectos técnicos de sus espectáculos. A lo largo de su carrera ha incorporado nuevas habilidades, estilos musicales y formas de expresión artística que posteriormente ha desarrollado con entrenamiento y constancia.

Precisamente por eso, la fotografía ha sido recibida por muchos fans como una silenciosa declaración de intenciones. Mientras el debate continúa en redes, la artista parece centrada en seguir trabajando. Más allá de si llegará o no a alcanzar el nivel de una bailarina profesional, la imagen transmite una idea clara: Rosalía sigue considerando el aprendizaje una parte fundamental de su proyecto artístico y no parece dispuesta a dejar que las críticas marquen los límites de su evolución.