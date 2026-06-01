PRIMER CONCIERTO EN MADRID
Entrevista a Laaza: "Me di cuenta de que yo la música la hago para ser libre y ya está"
Entrevisto a Laaza antes de su primer concierto en la Sala Sol de Madrid. La cantautora catalana que acaba de lanzar Margaritas y que ha colaborado con Rodrigo Cuevas me cuenta todo sobre las jotas, el folk, sus canciones virales, los haters y los artistas que la siguen en redes.
Publicidad
Entrevistamos a Laaza antes de su primer concierto en Madrid, en la Sala Sol y ya puedes ver la entrevista completa en nuestra web. La cantautora catalana nos cuenta todo sobre su evolución en la música, las jotas, el folk, Rodrigo Cuevas, sus canciones virales, como se enfrena al hate en redes y su último EP titulado Margarita entre otros temas #laaza #folk
Hay artistas que son tan originales que no hay forma de definirlos y luego esta Laaza que está poco a poco abriéndose un hueco en la música mezclando jotas, folk, bedroom pop, virales en redes, letras feministas y una autenticidad que ya quisieran muchos artistas.
Esta joven cantautora catalana lleva cinco años dando guerra en la música pero ha sido en los últimos dos años, primero con el disco Canciones para olvidarte en 2024 y después con el EP Margarita este 2026 cuando su carrera está despegando.
Sonidos folk con voz delicada y a la vez unas letras acidas y certeras en canciones cuyos videos acumulan millones en redes. Juan Antonio, Los Domingos o Todos vamos a morir son absolutas genialidades que han conseguido que gente como Rozalén, Amaral, Mon Laferte, María Arnal, Nacho Vegas y más se fijen en ella.
También el año pasado llegó su colaboración con Rodrigo Cuevas titulada Verde y ahora se encuentra preparando el que será su segundo disco de estudio. El pasado jueves 28 de mayo dio su primer concierto en Madrid ante 300 personas que llenaron la mítica sala Sol y todos salimos con esa sensación de que podíamos estar viendo algo grande a punto de explotar.
Antes del concierto pude sentarme a charlar con ella sobre sus inicios en la música, la evolución de su sonido, sus canciones virales, el hate en redes, sus seguidores más famosos y mucho más.
Estoy aquí con Laaza. Tú empezaste en la música, en realidad, en 2021 con tres canciones en inglés; después llegó un EP llamado Laura, que es puro bedroom pop; luego, en 2024, explota tu fase folk y ahora Margarita. ¿Cómo surge esa evolución?
Laaza: Bueno, pues es totalmente accidental, ¿no? Y pasa como todas esas cosas en la vida, que empiezas por un sitio y acabas por otro. Es como... yo tenía unos referentes muy claros. Yo era adolescente, ¿no?, cuando empecé en 2021... bueno, no era ya adolescente pero casi, tenía 20 años. Entonces era como una aproximación, ¿no?, de: «¡Buah!, me gustaría poder hacer música y sería guay hacerla, y los músicos a los que admiro pues la hacen en inglés y la hacen en este estilo, así que voy a intentar acercarme lo máximo posible». Y eso ha sido una guía bastante general en cuanto a mis referentes y cómo actúo con ellos, ¿no?, en toda la música que hago.
Luego he tenido otros intereses. Pasé por rupturas muy fuertes, ¿no? Y toda esa serie de rupturas, de alguna manera, pues me obligaron a enfrentar la realidad de que iba un poco desenraizada por el mundo, y que tenía una raíz muy profunda y que no la estaba indagando. Entonces me empezó a llamar, porque yo de pequeña, pues las jotas a mí me chiflaban. Entonces fue un... fue un viaje un poco a la inversa, ¿no? Y entonces llegué allí y pues de ahí no me he movido. Mis referentes han ido evolucionando, mis inquietudes también, pero las sonoridades... al final es curioso, porque estoy haciendo la música que yo escuchaba cuando tenía 8 años y estaba en el coche de mi padre. Entonces, todo ha sido como un retorno a la forma original, ¿no?
Pero no dejas de hacerlo desde un punto de vista personal. Haces jotas, pero haces folk en general.
Laaza: Sí, hago folk en general y, además, cada vez me estoy yendo por el lado más yanqui de la vida, ¿no? O sea, estoy como haciendo una aproximación en este último EP. En Mayo me lo dicen mucho, que suena a Amaral. Amaral para mí es cero yanqui, pero yo sé que los referentes de Amaral son muy yanquis.
El disco que sacaste es un disco más puramente folk y también lo letrístico más poético, sí; pero en este EP y en varios de los vídeos que has ido haciendo en redes sociales hay unas letras mucho más irónicas, profundas y feministas. ¿Ese giro cómo surge?
Laaza: Pues hubo un día en el que me harté, ¿no? Fue... hice como un clic en mi cabeza porque no entendía por qué me daba tanto... O sea, a mí me gusta mucho la música que he estado haciendo y estoy muy feliz de haber hecho un trabajo de investigación en Canciones para olvidarte, que ha sido de diferentes folclores y artistas que a mí me interesaban, y haberlos referenciado directamente me parece que fue un trabajo superformativo para mí. Pero sí que es verdad que ahí yo no creo que mi voz estuviese del todo tan clara como lo está ahora. O sea, creo que las cosas que estoy haciendo... nunca he sido tan yo, ¿no? Y ojalá que pueda decir eso con cada nuevo proyecto que saco.
Simplemente he empezado a tener otras inquietudes. Yo sé que tengo eso, y yo sé que es precioso, y me encanta escribir una buena canción en el sentido tradicional de la palabra; soy muy cantautora a la vieja escuela. Pero sí que es verdad que tengo un punto de vista y una manera de pensar que no estaba verbalizando en mis canciones y que se lo estaba perdiendo un poco el mundo, ¿no? Igual esto es muy egocéntrico decirlo de esta manera, pero siempre he sido una persona muy afilada, siempre me han mandado a callar, siempre he resultado incómoda en muchos entornos en los que he estado y, durante mucho tiempo, es como que, bueno, me he hecho a la norma, he aprendido a defenderme en ella y todo eso y tal. Pero hubo un momento donde yo me di cuenta de que yo la música la hago para ser libre y ya está.
¿Juan Antonio, en concreto, es una historia real?
Laaza: Sí, o sea, es un poco un puzle de historias, más bien. Juan Antonio como tal... a mí es que no me gusta poner los nombres reales de las personas en las canciones que hago porque pueden ser muy vulnerables, y estoy yendo muy a la chicha del asunto, ¿no?, y psiconeutralizando casi a este hombre, a este viejo verde, ¿no? Porque, yo qué sé, hay una parte que dice: «Juan Antonio ya no sabe qué hacer, las mujeres de su edad no le ponen, le dicen siempre lo que tiene que hacer y eso solo le hace pensar en su madre». O sea, decir eso de una persona real... no creo que haga falta que la persona sobre la cual me inspiré yo haciendo esta letra vea como toda su vulnerabilidad expuesta. Y o sea, pese a que sean personajes que me parecen muy maquiavélicos, aun así me gusta utilizar un alias, ¿no?, que se convierte en una especie de personaje, como una especie de ficción, ¿no?
Hay un vídeo tuyo que es quizá el más viral en redes, No me voy a quitar los pelos por ti, pero no hay canción. ¿Qué pasó con esa canción?
Laaza: Bueno, pues porque hay canciones que me apetece acabar y hay canciones que no. Y yo empecé subiendo esos vídeos siendo como una especie de diario visual de las ideas de las canciones que yo iba haciendo, y desarrollando mi personaje al mismo tiempo, ¿no?, y encontrando mi lenguaje visual. Y fue una época preciosa, la verdad, el año pasado cuando estuve haciendo todo esto.
Y a la hora de juntar un EP, es que no es solo que me interesen las canciones más virales que voy subiendo, sino que hay una narrativa detrás de todo lo que hago, y Margarita es la presentación de un personaje. Yo estoy escribiendo toda una historia y todo un mundo que tiene que ver con Margarita y lo protagoniza. Entonces, Pelos es superguay y me encanta porque lo utilizamos para unas estampitas que son secretas... o sea, una de las estampitas que es secreta y no voy a decir nada más. Pero hay veces que las canciones te piden que las acabes y hay veces que no. Yo qué sé, por ejemplo Mayo, que es una canción que no fue viral para nada cuando la subí, y yo sabía que no era viral, pero a mí esa canción me chiflaba y yo decidí que tenía que acabarla, y yo decidí que esa era el cierre del EP.
Viral no tiene que ser algo malo, sobre todo cuando, en tu caso, es pura autenticidad lo que te ha llevado a ser viral.
Laaza: Sí, la verdad es que hubo como una especie de... de nacimiento, ¿no?, dentro de la industria cuando empecé a hacer todo esto. Y un montón de personas que habían sido referentes empezaron a seguirme y empezaron a escribirme y a decirme que les gustaba lo que yo hacía. Y, la verdad, es que fue una sensación de: «¡Guau!, vale, ahora voy en serio; ahora realmente me estoy ganando un hueco, ¿no?, dentro de este panorama». Que al final eso es lo que tienes que hacer, ¿no?: ser tú. Pero es difícil el camino, ¿sabes?, encontrar esa valentía.
¿Hay alguno que te hiciera especial ilusión: Amaral, Rozalén, Nacho Vegas, Carlos Ares, Zahara?
Laaza: No puede ser que Amaral me haya puesto un DM diciendo: «Reina, buah, buah, buah». Amaral es mi colaboración soñada, yo creo que se dará en el futuro, pero bueno... Bueno, yo qué sé, cuando Rodrigo Cuevas me pidió colaboración, pues ese fue el momento más destacado de mis DMs de la historia, la verdad. Cuando me escribió Mon Laferte también, eso fue muy fuerte. Y yo qué sé... ¡ah, sí!, Esteban Navarro me hizo muchísima ilusión porque yo soy muy fan de Venga Monjas. Y también, bueno, todo el curro y el proyecto de Rigoberta Bandini me parece espectacular, entonces fue como increíble también.
Bueno, una colaboración con Rigoberta...
Laaza: ¡Por favor, Paula, escúchame! ¡Je, je, je, je! O sea, por favor.
También todo este lío de las redes sociales y de estos temas que tratas conlleva el ocasional hate y el ocasional comentario cuñado. ¿Cómo lidias con ello?
Laaza: Me permito a mí misma hacer lo que quiera hacer en ese momento. Creo que una buena dosis... una buena dosis de punk beneficia la vida de todo el mundo. Creo que, sobre todo en este tipo de proyecto, ¿no?, como el mío, que... que tengo esta imagen, ¿no?, y que canto dulce y que es todo esto y tal, da la sensación de que muchas veces nos encorsetamos en nuestra imagen pública y en lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Y a mí todo eso, la verdad es que me la trae floja, por no decir que me importa un pimiento.
Entonces, creo que esa es precisamente la frescura, ¿no?, que hace que la gente conecte conmigo. Entonces, cuando estoy rayada un día y quiero contestar 50 veces, y quiero meter cortes y quiero dejar un texto de cinco páginas diciendo por qué me ha herido el comentario, porque tal... lo voy a hacer y me voy a permitir hacerlo, aunque luzca patético y aunque sea totalmente innecesario. Y el día que quiera ignorarlo, también voy a hacerlo. Yo solo espero no tener que darle explicaciones a nadie, la verdad.
¿Qué planes tienes para el futuro en cuanto a la música?
Laaza: Hay un disco increíble que estoy haciendo, que es el proyecto más fuerte que he hecho hasta la época. Es muy fuerte lo que estoy haciendo porque, más allá de mis letras y tal, es una historia y es un mundo que estoy construyendo, y Margarita es la protagonista. Entonces, ahora mismo estoy en este proceso de composición; es pura composición ahora mismo.
¿Cómo es tu proceso de composición?
Laaza: Yo escribo con libreta y, normalmente, me lo paso a las notas del móvil cuando ya tengo la letra más afianzada, porque en papel me es más fácil como... como tener mis mejores ideas. Y luego ya, cuando necesito echarle una estructura formal y todo esto y tal, entonces ya lo paso al móvil.
¿y cómo haces la parte de la música, tú que estudiaste piano?
Laaza: Eh... pues la parte de la música, la verdad es que es un poco... es bastante instintiva, porque las armonías y las estructuras de mis temas son como muy directas. O sea, yo he estudiado música y sé que la música puede ser muchísimo más complicada de la que yo hago, ¿no? Entonces, simplemente, como las letras tienen tanta carga, siempre intento que la música sea fácil de escuchar, porque ya estoy ahí metiendo un buen chorizo, ¿sabes?, de... de temas conceptualmente.
Yo quiero, básicamente, quiero hacer «música de padre» —y no quiero que se ofenda nadie—, pero ¿sabes?, como este término de escuchaba a Dire Straits en el coche, con esa sensación, pero luego, de repente, que sea mi perspectiva y mi voz la que esté hablando. Que a mí de pequeña me hubiese gustado ver eso. Creo que, sobre todo como mujer, he vivido un montón de cosas, y no solo yo, sino mi madre y mis abuelas; ha sido una experiencia muy violenta, ¿no?, a veces, habitar en este mundo. Y precisamente desde la feminidad se nos ha intentado, como si fuese una peli de terror, pues evitar que dijéramos lo que pensábamos y todo esto. Parece que me estoy enrollando, pero lo digo porque para mí, de repente, poner esa «música de padre», ¿no?, que yo admiraba y que era tan así, que escuchaba en el coche, con una perspectiva como la mía... yo creo que es como el punto de todo mi proyecto.
¿Qué planes hay de presentarlo en directo?
Laaza: Sí, eh... bueno, pues esta es mi primera gira, digamos, en propiedad. Ya había tocado antes, pero esto es como... bueno, ya ves tú, 300 personas vamos a meter aquí esta noche. Estoy como... es increíble porque, yo qué sé, el año pasado en enero en Barcelona hicimos una fecha que vendieron 30 y de repente pues este año ya empezamos a hacer un proyecto serio. Entonces, estamos presentando... van a venir un montón de conciertos en el futuro que todavía no puedo anunciar. Este verano vamos a hacer nuestros primeros festivales y estamos pues un poco en ese punto, ¿no? Sí, muy fuerte.
Publicidad