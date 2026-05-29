Rozalén apoya a Amaia ante las críticas: "Es alucinante que desde fuera siempre se busque el conflicto".

El regreso de Amaia Montero a los escenarios con La Oreja de Van Gogh sigue siendo el acontecimiento musical del año, y su paso por el Movistar Arena de Madrid ha dejado claro que la industria se vuelca con ella. Entre la multitud de rostros conocidos que no quisieron perderse esta cita histórica estuvo Rozalén. La albaceteña acudió al concierto para mostrar su apoyo incondicional a Amaia en pleno debate mediático y no dudó en alzar la voz contra el constante intento de enfrentar a las dos vocalistas de la banda, rompiendo una lanza tanto por el regreso de Montero como por la impecable trayectoria de Leire Martínez.

Ante las preguntas sobre las críticas que han rodeado los primeros directos de la gira, la autora de La Puerta Violeta se mostró tajante. Para Rozalén, lo verdaderamente preocupante es cómo se genera tensión de forma artificial desde el exterior. Explicó que le parece alucinante que siempre se esté creando el conflicto desde fuera y que, encima, el foco y la presión acaben recayendo sobre ellas.

Con una enorme empatía profesional, la artista quiso recordar lo complejo que es defender un repertorio de tal calibre en directo y pidió respeto y comprensión para ambas partes. Dejó claro que adora a Leire, con quien mantiene una excelente relación, y celebró lo bien que le va, insistiendo en que subirse a un escenario es muy difícil y hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo. Lejos de alimentar cualquier tipo de rivalidad, Rozalén zanjó el debate recordando que hay hueco para todos en la música y deseó que la gente ponga buenas energías a todas.

Más allá del torbellino emocional del concierto en Madrid, Rozalén también compartió su entusiasmo por otro de los grandes hitos que marcarán su agenda próximamente: su actuación ante el Papa. La artista confesó que se trata de una cita muy especial, no solo por la relevancia del evento, sino por una fuerte conexión familiar, ya que al ser hija de un sacerdote, siente que para su padre verla cantar ante el Pontífice sería el auténtico summum.

La cantante puso en valor la labor del Papa al poner el foco en la paz y en la empatía con colectivos vulnerables como los migrantes, mostrándose muy feliz de poder compartir su música en ese espacio. Aunque reconoció que los nervios están a flor de piel ante un escenario de tanta trascendencia, asumió esa responsabilidad con la profesionalidad que la caracteriza, asegurando que los nervios siempre están ahí y que el día que se pierdan, significará que hay que dedicarse a otra cosa.