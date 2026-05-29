Los Diozes triunfan por todo lo alto y Mesón Masón se convierte en uno de los estrenos musicales más exitosos del año en España

La relación entre internet y la música lleva años difuminando fronteras, pero pocos proyectos habían generado tanta curiosidad como Los Diozes. El dúo formado por IlloJuan y Spok Sponha llevaba meses adelantando fragmentos de canciones, momentos de grabación y escenas del proceso creativo a través de Twitch y redes sociales. Lo que parecía una idea nacida entre bromas acabó transformándose en un disco completo de veinte canciones y cerca de una hora de duración.

El resultado ha sido Mesón Masón, un álbum que mezcla referencias constantes a la cultura de internet con sonidos de rap clásico, reggaetón, electrónica y R&B. Buena parte del reconocimiento recibido por el proyecto se ha centrado en el trabajo del productor Sceno, encargado de construir una producción muy cuidada que ha sorprendido incluso a quienes se acercaban al disco desde el humor o la curiosidad inicial.

El álbum también destaca por la cantidad de colaboraciones reconocidas dentro de la escena urbana y alternativa española. Entre los artistas invitados aparecen nombres como Foyone, Bejo, Faenna, Dollar Selmouni, Orslok, Higaldo o Xokas, cuya participación fue especialmente comentada en redes sociales tras el lanzamiento.

Sin embargo, lo más llamativo han sido las cifras. Durante sus primeras 24 horas disponible en Spotify, Mesón Masón superó los 2,5 millones de reproducciones, convirtiéndose en el tercer mejor debut musical del año en España. Un dato especialmente llamativo teniendo en cuenta que el proyecto nació originalmente desde el entorno streamer y no desde la industria musical tradicional.

Parte del éxito también se explica por la enorme comunidad que arrastran IlloJuan y Spok Sponha desde hace años en internet. Muchos seguidores han acompañado prácticamente en tiempo real la creación del álbum, viendo fragmentos de composición, grabaciones y conversaciones durante directos en Twitch.

Aun así, buena parte de los comentarios más repetidos tras el estreno coinciden en una idea: más allá del meme o del fenómeno viral, Mesón Masón funciona como un disco sorprendentemente sólido.

Lo que empezó como entretenimiento entre amigos ha terminado entrando de lleno en las listas de streaming españolas con cifras reservadas normalmente para artistas consolidados de la música urbana.