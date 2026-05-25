El evento que reunirá en Madrid a los mejores guitarristas del rock español en una noche única: El concierto del RIFF

Madrid se prepara para vivir una de sus noches más eléctricas y singulares del año. El próximo 13 de junio, las paredes de la Sala Villanos vibrarán con El Concierto del RIFF, una producción única diseñada para rendir un homenaje definitivo al rock, al blues, al jazz y, por encima de todo al arte de la guitarra eléctrica. El evento reunirá sobre un mismo escenario a la vertiginosa cifra de 27 guitarristas de primer nivel de nuestro páis.

El repertorio de la tarde-noche estará compuesto por 10 grandes clásicos de la historia de la música, interpretados a través de colaboraciones y encuentros intergeneracionales que difícilmente volverán a repetirse. Los asistentes podrán presenciar momentos cumbre como a Antonio García de Diego (coautor y pilar del mítico Rock & Ríos) recreando el Blues del Autobús junto a Julio Castejón (Asfalto) y Juanjo Melero (Sangre Azul). El hard rock y el heavy metal también firmarán alianzas de oro, como la unión de Armando de Castro (Barón Rojo) y Jero Ramiro (Saratoga, Santa, Ñu) para abordar el inmortal "Whole Lotta Love" de Led Zeppelin, acompañados de un guitarrista sorpresa de máximo nivel.

Además de estas uniones irrepetibles, el evento contará con tres mini-conciertos exclusivos a cargo de tres titanes de las seis cuerdas: Santi Campillo, Jose de Castro “Jopi” y el propio Juanjo Melero.

El cartel de guitarristas es un auténtico quién es quién de la música en España, abarcando múltiples estilos: Jorge Salán, Fernando Pardo (Sex Museum), Manolo Arias, Alberto Marín (Def Con Dos), Tony Hernando (Lords Of Black), IX Valieri (Mägo de Oz), Julián Kanevsky (Calamaro), Alfonso Samos, Marisa de la Plaza o Danny Gómez (Musical de Queen), entre muchos otros. Para sostener semejante despliegue de talento, la cita contará con las voces de Baol Bardot (T.N.T.) y Susana Ruiz, respaldados por una solvente banda base con César Uña a la batería y Andrés Belmonte al bajo.

Detalles del evento:

Fecha: Viernes 13 de junio

Horarios: Apertura de puertas a las 19:30 h | Inicio del concierto a las 20:30 h.

Lugar: Sala Villanos (Calle Bernardino Obregón 18, Madrid).

Acceso: Metro Embajadores.

Entradas: 25 € (+ gastos de gestión). Disponibles en los canales oficiales de venta de Ticketandroll.

El Riff Que Me Voló La Cabeza: El podcast que todo amante de la guitarra y la música debe conocer

Este concierto es la extensión natural de “El Riff Que Me Voló La Cabeza”, el aclamado pódcast conducido por Juanjo Melero. En un panorama digital saturado de contenidos efímeros, este espacio audiovisual se ha consolidado como un rincón de culto absoluto tanto para melómanos como para músicos profesionales.

Bajo la marca de Riff and Roll TV, el programa se aleja de la entrevista promocional estándar de usar y tirar. Al ser un guitarrista con décadas de oficio quien se sienta al mando, las charlas se convierten en un viaje técnico y emocional por las entrañas de la profesión. El pódcast analiza al detalle la cocina del sonido: desde la elección de un amplificador o un pedal concreto, hasta la psicología y la actitud necesarias para subirse a un escenario.

Por sus micrófonos han pasado algunos de los mejores invitados y referentes de las seis cuerdas del país—muchos de los cuales colgarán su guitarra el 13 de junio en la Sala Villanos.

Juanjo Melero: De Sangre Azul a Dani Martín

Detrás de este gran despliegue y ejerciendo como indiscutible anfitrión de la noche se encuentra Juanjo Melero, un nombre imprescindible para entender la evolución de la guitarra de rock en España. Con más de 35 años de impecable trayectoria profesional a sus espaldas, Melero encarna a la perfección la figura del músico versátil, apasionado y respetado por toda la profesión.

Su biografía musical quedó marcada a fuego a finales de los años 80 cuando se incorporó a Sangre Azul, la banda estandarte del Hard Rock melódico en nuestro país. Con apenas 20 años y compartiendo un tándem de guitarras histórico junto a Carlos Raya, Melero grabó el emblemático álbum El silencio de la noche (1989), girando por los escenarios más importantes del país y marcando a toda una generación de jóvenes guitarristas.

Tras su etapa con Sangre Azul, Juanjo se conviritió en uno de los músicos de sesión y directos más solicitados de la industria. Su firma y sus seis cuerdas han acompañado en giras y álbumes a artistas de primera línea como Dani Martín, Rozalén, Sergio Dalma o La Cabra Mecánica. Su talento también conquistó los fosos de la Gran Vía madrileña, trabajando y ejerciendo la dirección musical en macroproducciones teatrales como Hoy no me puedo levantar, Forever King of Pop o Blancanieves Boulevard (por la que recibió el Premio Gran Vía a mejor musical). A esto se suma su firma en bandas sonoras de películas de culto del cine español como Historias del Kronen o El arte de morir.

En paralelo a sus discos en solitario (como Pies de Barrio) y proyectos como Tinta China, Melero ha volcado su experiencia en su faceta como fundador de la escuela Riff & Roll, un espacio pedagógico donde el rock se enseña desde el corazón y la actitud, más allá de la fría teoría.