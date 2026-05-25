Así fue Dogfight Wild Tournament 4, el mayor evento de lucha de Jordi Wild hasta ahora

El Palacio Vistalegre de Madrid acogió la cuarta edición de Dogfight Wild Tournament, una velada que mezcló MMA, boxeo sin guantes, freestyle y combates experimentales ante miles de espectadores. La cita, organizada por Jordi Wild, llevaba semanas generando expectación en redes sociales por la variedad de enfrentamientos y por el salto de producción respecto a anteriores entregas.

La noche arrancó con uno de los combates más rápidos del evento. Daniel Familiar derrotó a Cristian Pérez en apenas 19 segundos dentro de una cabina cerrada, un formato que volvió a poner el foco en el componente más espectacular del torneo. Poco después llegaría uno de los duelos más físicos de la madrugada: Yan Blasco venció por K.O. técnico a Abner Lloveras en un combate de MMA sin guantillas y a un solo asalto largo.

En categoría femenina, Yess Castro volvió a destacar tras imponerse a Victoria Albons mediante mataleón en menos de minuto y medio. La luchadora ya había dejado buenas sensaciones en la edición anterior y confirmó su crecimiento dentro del formato de DWT.

Uno de los momentos más comentados fue el combate por parejas. Alejandra De Benito y Alejandro Mena se enfrentaron a Alba Castro y Jan Baran en una pelea con relevos automáticos entre compañeros. La retirada temprana de Alejandro encendió al público, aunque Alejandra terminó resolviendo el enfrentamiento prácticamente sola en apenas unos segundos.

También hubo espacio para propuestas más extravagantes. El luchador de sumo japonés Hidemasa Meigetsuin, con 145 kilos, venció por puntos al boxeador Jorge Junior tras cinco rounds. En boxeo bare knuckle, Quentin Ruskov derrotó rápidamente a Zdravko con uno de los K.O. más contundentes de la noche.

La velada terminó con un combate múltiple entre cinco peleadores en el que Mohamed Toure acabó imponiéndose tras un intenso cara a cara final contra Alberto Domínguez. Entre golpes, música y gradas completamente entregadas, DWT 4 confirmó que el proyecto de Jordi Wild ya juega en otra dimensión dentro del entretenimiento digital y deportivo español.