¿Quiénes son Chuwi? El grupo que teloneará a Bad Bunny en sus conciertos en España

La gira europea de Bad Bunny arranca este 22 de mayo en Barcelona y recorrerá varios países del continente durante las próximas semanas. España tendrá un papel especialmente importante dentro del tour, con doce conciertos repartidos entre Madrid y Barcelona, aunque el artista también actuará en ciudades de Portugal, Italia, Alemania, Polonia o Francia.

Mientras los fans especulan con posibles invitados sorpresa sobre el escenario, ya hay un nombre confirmado que acompañará al puertorriqueño durante toda la etapa europea: Chuwi.

La banda está formada por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo, junto al percusionista Adrián López. Aunque para parte del público europeo todavía pueden resultar relativamente desconocidos, muchos seguidores de Bad Bunny ya habían tenido contacto con ellos gracias a WELTiTA, una de las canciones incluidas en el álbum Debí tirar más fotos.

Precisamente esa colaboración consolidó la relación entre ambas propuestas musicales. Chuwi comparte con Bad Bunny una fuerte conexión con la identidad cultural puertorriqueña, aunque desde un enfoque sonoro diferente. Su música mezcla indie, ritmos tradicionales caribeños y referencias folclóricas de Puerto Rico, alejándose del sonido urbano más convencional asociado habitualmente al artista de Callaíta.

Las letras del grupo también suelen abordar cuestiones sociales y culturales relacionadas con la isla, como la migración, la gentrificación o el debate sobre la identidad puertorriqueña. Ese enfoque encaja directamente con el universo conceptual que Bad Bunny ha querido desarrollar en su último proyecto musical.

No será además la primera vez que ambos compartan escenario. Chuwi ya actuó anteriormente como telonero en la residencia de conciertos que Bad Bunny realizó en Puerto Rico bajo el título No me quiero ir de aquí. También interpretaron juntos WELTiTA durante los Latin Grammy Awards 2025.

Con esta decisión, Bad Bunny vuelve a apostar por artistas cercanos a su entorno creativo y cultural para acompañar una gira que busca trasladar parte de la identidad puertorriqueña a escenarios de toda Europa.