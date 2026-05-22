Mar Lucas desvela que rechazó participar en Eurovisión: "No me veo ahí"

Mar Lucas ha sorprendido al revelar que recibió una propuesta para participar en el Benidorm Fest, aunque finalmente decidió rechazarla. La creadora de contenido explicó que no se sentía preparada para afrontar la presión que implica representar a España en un certamen tan seguido y mediático como Festival de Eurovisión.

La confesión tuvo lugar durante una reciente entrevista donde Mar Lucas habló abiertamente sobre su relación con la música y sobre cómo vive el crecimiento de su carrera artística más allá de las redes sociales.

Durante la conversación, la influencer reconoció, como hemos dicho, que sí recibió una invitación para formar parte del Benidorm Fest, el certamen que en los últimos años se ha convertido en la puerta de acceso de España a Eurovisión. Sin embargo, explicó que decidió no aceptar la propuesta porque no terminaba de verse dentro de ese formato.

"Me lo propusieron, pero siento que no me veo tanto ahí", comentó la artista ante la sorpresa de los colaboradores del programa. Más adelante, desarrolló los motivos que la llevaron a rechazar una oportunidad que muchos artistas consideran uno de los grandes escaparates de la música europea.

Mar Lucas aseguró que el principal problema no era la música en sí, sino el nivel de exposición y presión que acompaña al festival. "Sé que es una oportunidad muy grande, pero en ese momento no me vi", explicó.

La cantante también habló del miedo a no estar a la altura de las expectativas que genera Eurovisión en España, especialmente en un contexto en el que el certamen despierta cada año una enorme conversación pública y mediática. "Me da un poco de respeto porque sé que es algo muy importante para toda la gente de España", añadió.

Sus declaraciones llegan además en un momento especialmente delicado para el festival, marcado por las críticas y debates generados tras la participación de Israel en la última edición. La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión provocó tensiones entre varias delegaciones europeas y reactivó la discusión sobre el papel político del certamen.

Mientras tanto, Mar Lucas continúa centrada en su carrera musical y en sus proyectos digitales, alejándose por ahora de uno de los escenarios más exigentes del panorama televisivo europeo.