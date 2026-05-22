Así es el espectacular cambio físico de Fabiana Sevillano a dos meses de La Velada del Año 6

La cuenta atrás para La Velada del Año 6 entra ya en su fase decisiva. El evento organizado por Ibai Llanos se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y los participantes continúan compartiendo avances de sus entrenamientos diarios en redes sociales.

Entre todos ellos, uno de los nombres que más comentarios está generando es el de Fabiana Sevillano. La creadora de contenido, que se enfrentará a La Parce sobre el ring, publicó un breve vídeo entrenando fuerza que rápidamente empezó a circular entre seguidores del evento y usuarios de TikTok y X.

Lo que más llamó la atención fue el evidente cambio físico de la influencer. En las imágenes se puede ver a Fabiana realizando ejercicios de musculación mientras muestra unos brazos especialmente definidos y un abdomen muy tonificado, fruto de las semanas de preparación intensiva que lleva acumuladas desde que se anunció el combate.

Muchos usuarios han destacado que se trata de una de las transformaciones físicas más notorias de esta edición. En redes sociales, algunos seguidores incluso la comparan con otros participantes que también están documentando públicamente su evolución, como Roro o IlloJuan.

Más allá del aspecto físico, varios comentarios también apuntan al cambio de actitud y mentalidad que transmite Fabiana en sus publicaciones recientes. La influencer aparece cada vez más centrada en la preparación deportiva y en el entrenamiento técnico de cara al combate, algo que muchos interpretan como una señal de que se está tomando muy en serio su debut en el ring.

La Velada se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores fenómenos de Internet. A medida que se acerca la fecha del evento, los participantes intensifican sus rutinas y cada entrenamiento compartido termina generando conversación inmediata entre millones de seguidores pendientes de quién llegará en mejor forma a Sevilla.