Ibai dice que se peleará en La Velada con "todos los especuladores de la vivienda"

Una respuesta de Ibai Llanos en X ha vuelto a colocar el problema de la vivienda en el centro de la conversación. El creador de contenido reaccionó a un mensaje sobre los precios del alquiler con una broma sobre pelearse contra los especuladores inmobiliarios, un comentario que rápidamente acumuló miles de interacciones y abrió un nuevo debate entre sus seguidores y detractores.

El origen de la conversación fue un tuit de un usuario que escribía: "mirando pisos en idealista. no sé cuántos "it is what it is" me quedan", en referencia al cansancio y la resignación que sienten muchos jóvenes ante el precio de la vivienda en España. La publicación se viralizó en pocas horas y acabó llegando a Ibai Llanos, que respondió con ironía: "participaré en la próxima velada contra todos los especuladores de la vivienda".

La frase fue celebrada por una gran parte de los usuarios, que compartieron experiencias relacionadas con alquileres elevados, dificultades para independizarse y el aumento constante del precio de los pisos en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España, especialmente entre los menores de 35 años. El encarecimiento del alquiler, la compra de inmuebles como inversión y la expansión de los pisos turísticos han transformado el mercado inmobiliario en muchas zonas urbanas.

El comentario de Ibai Llanos también generó críticas. Algunos usuarios señalaron una aparente contradicción entre ese mensaje y el hecho de que el combate principal de La Velada del Año esté protagonizado por TheGrefg e IlloJuan, dos creadores de contenido que han sido acusados en distintas ocasiones en redes sociales de especular con la vivienda o de beneficiarse del mercado inmobiliario.

Las críticas no tardaron en multiplicarse, especialmente entre quienes recordaron antiguos comentarios y vídeos relacionados con inversiones inmobiliarias. Otros usuarios, sin embargo, defendieron que el mensaje de Ibai era una simple broma y destacaron que el streamer suele posicionarse públicamente sobre asuntos sociales que afectan a los jóvenes.

Mientras tanto, la conversación volvió a evidenciar cómo la vivienda se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate público español, también dentro del ecosistema de creadores de contenido y plataformas digitales.