Speed admite que hubo bots en su directo de República Dominicana: "La cifra real rondaba los 300.000 espectadores"

La visita de IShowSpeed a República Dominicana se convirtió rápidamente en uno de los eventos más comentados de internet esta semana. El streamer estadounidense recorrió las calles acompañado por miles de personas y retransmitió toda la experiencia en directo ante una audiencia que, aparentemente, rompía récords en YouTube.

Durante varias horas, las cifras mostradas en pantalla llegaron a superar ampliamente los números habituales del creador de contenido, algo que provocó tanto celebración entre sus seguidores como sospechas entre parte de la comunidad streamer. Muchos usuarios comenzaron a señalar movimientos extraños en la audiencia y posibles indicios de uso de bots.

Finalmente, fue el propio Speed quien terminó aclarando la situación. En un nuevo directo, explicó que había hablado directamente con representantes de YouTube y confirmó que las cifras habían sido manipuladas. "La cifra real estaba alrededor de los 300.000 espectadores", aseguró. "Hablé con los representantes de YouTube. Alguien usó bots en ese stream".

La confesión cambió por completo la conversación alrededor del evento, ya que durante horas se había hablado de una retransmisión histórica capaz de romper varios récords de audiencia. Aun así, incluso la cifra corregida seguiría situando el directo entre los más vistos de su carrera reciente.

La polémica también salpicó al creador dominicano Alofoke, que apareció junto a Speed durante buena parte del stream y a quien muchos usuarios comenzaron a señalar como posible responsable del supuesto inflado artificial de espectadores. Él negó cualquier implicación y respondió públicamente a las acusaciones.

"Para mí no hubo 300k nunca. Para mí es una cuestión de ego de él", declaró Alofoke, defendiendo además el enorme impacto que tuvo la visita de Speed en el país. El creador aseguró que la capital estuvo "paralizada" durante el evento y que había numerosas pruebas del interés real generado por el streamer estadounidense. "Están buscando minimizar a República Dominicana", añadió.

Mientras tanto, el debate continúa abierto entre quienes consideran que las cifras reales ya eran suficientemente altas y quienes creen que el episodio demuestra hasta qué punto las audiencias en streaming se han convertido también en una batalla de percepción pública.