Bad Bunny ha creado su propia marca de ropa: Benito Antonio

Bad Bunny lleva meses ocupando un lugar central en la conversación cultural y musical internacional. Tras el lanzamiento de Debí Tirar Más Fotos, el artista ha encadenado actuaciones, anuncios de gira y apariciones mediáticas que han mantenido su actividad pública en constante movimiento. Ahora, ha surgido una nueva teoría que gira en torno a un posible desembarco en el sector de la moda.

El detonante ha sido el registro de la marcaBenito Antonio, nombre real del cantante, en países como Estados Unidos y Singapur. Las solicitudes están vinculadas a categorías relacionadas con ropa, accesorios y artículos de cuero, un movimiento que muchos interpretan como el paso previo al lanzamiento de una firma propia.

La posibilidad no resulta ajena a la trayectoria reciente del artista. A lo largo de los últimos años, Bad Bunny ha mostrado un interés constante por el diseño textil y la construcción estética de su imagen pública, convirtiéndose en una figura habitual en eventos de moda internacionales. Su presencia en la reciente MET Gala reforzó todavía más esa conexión.

Durante la gala, el cantante apareció con un estilismo que llamó especialmente la atención por su caracterización envejecida, diseñada por el maquillador Mike Marino. Algunos seguidores interpretaron esta imagen como una pista sobre una nueva etapa artística. A ello se sumó la aparición de un logotipo Benito Antonio en un vídeo de Vogue, visible tanto en una silla de maquillaje como en el interior de su chaqueta.

La estética del emblema, inspirada según varios análisis en referencias visuales vinculadas a la cultura taína, ha alimentado teorías sobre una marca con fuerte identidad puertorriqueña. También se especula con que el proyecto pueda ir más allá de la ropa y abrir la puerta a nuevas facetas empresariales o creativas del artista.

Por el momento no existe un anuncio oficial, pero las señales acumuladas durante las últimas semanas han convertido a Benito Antonio en uno de los proyectos más comentados entre los seguidores del cantante.