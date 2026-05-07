Cara Delevingne sorprende a Rosalía con su confesión en La Perla: "He sido muy traviesa"

Rosalía cerró la etapa europea de su LUX TOUR con una doble parada en Londres, concretamente en el The O2 Arena. Después de contar con Lola Young como invitada en la primera noche, el segundo concierto incorporó una aparición inesperada: Cara Delevingne.

La británica participó en el ya habitual confesionario de La Perla, una sección del espectáculo donde distintas invitadas comparten anécdotas personales antes de que Rosalía interprete la canción del mismo nombre. En esta ocasión, la conversación tomó un tono más introspectivo y personal que narrativo, alejándose de las historias concretas que habían protagonizado otras invitadas.

"He sido muy traviesa", comenzó diciendo Delevingne ante el público londinense. La modelo habló abiertamente sobre sus relaciones pasadas y sobre cómo vivía determinadas dinámicas sentimentales. "Soy lesbiana y mi debilidad solían ser las mujeres hetero", explicó, añadiendo que durante mucho tiempo asumió un rol dominante en sus relaciones. "Siempre solía ser la dominante. Me gustaba tener el control, pero creo que en realidad era porque tenía miedo de que me vieran tal como soy", confesó.

Rosalía reaccionó constantemente a las declaraciones de su invitada, interviniendo con preguntas y comentarios que dieron ritmo al intercambio. En uno de los momentos más comentados, Delevingne reflexionó sobre cómo ha cambiado su percepción de las relaciones desde que mantiene una relación estable con su pareja, Minke. "Tenía miedo de ser sumisa porque no quería recibir amor", afirmó.

La conversación derivó finalmente hacia el inicio de la carrera musical de Delevingne, que recientemente ha publicado el disco Cost Of Living Adjustment. Rosalía aprovechó entonces para conectar el relato con el concepto de "perla", término que utiliza en el show para referirse a personas tóxicas o poco fiables dentro de la industria y de las relaciones personales.

El segmento terminó entre bromas y complicidad antes de que Rosalía interpretara La Perla, cerrando así una de las escenas más peculiares de toda la gira europea.