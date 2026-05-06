Barry B cuenta sus próximos planes: "Vamos a ir por el siguiente disco que estamos aquí para hacer musiquita"

Recientemente pude disfrutar del Vibra Mahou Fest de León. Entre los directos de Marlena, Sanguijuelas del Guadiana y Alcalá Norte, hubo un nombre que brilló con una luz especial Barry B. El artista de Aranda de Duero se detuvo unos minutos en el backstage para analizar un presente que no deja de darle alegrías tras el impacto de 'Chato', '2025 Explosión Total' e 'Infancia Mal Calibrada'. Sobre sus planes inmediatos para lo que queda de año y 2027, el músico lo tiene claro: "Pues sacar más temas y creo que vamos a ir a por el siguiente disco, porque para eso estamos aquí, para hacer musiquita".

Esa honestidad creativa es la misma que forjó uno de los núcleos artísticos más interesantes de la última década en Madrid, aquel grupo que compartió con nombres como Pablopablo, Ralphie Choo o Rusowski. Aunque bromea diciendo que "es una leyenda, nos odiamos todos", Barry recuerda con cariño cómo el encierro de la pandemia les obligó a volcarse en los programas de producción. "No te queda otra que hacer las cosas en casa con el programa y aprendes a bichear, a buscar consejo, y al final es la típica movida que se hace sin saber lo que está pasando", explica, valorando cómo con el tiempo se ve que "se ha formado algo muy bonito donde todos buscábamos referencias los unos con los otros".

Ese espíritu de búsqueda viene acompañado de una ética de trabajo que sus propios compañeros, desde Dani Fernández hasta Alcalá Norte, no dejan de alabar. Él lo acepta con una madurez aplastante: "El curro es el curro, te ganes la vida con lo que sea tienes que ganártelo. Yo vivo de este trabajo y hay muchas bocas que alimentar en la banda y en el equipo; todo se alimenta, literal y metafóricamente, de las canciones que hacemos". Para Barry, la clave es "que la inspiración te pille currando", una filosofía que nace del contraste con su vida anterior, ya que confiesa que "vengo de currar de otra cosa con la que no estaba tan a gusto y siempre pienso cómo estaba antes para no dejar de agradecer de qué estoy currando ahora".

Ese esfuerzo tuvo su recompensa en 2025 al ser elegido Artista Radar de Spotify, una experiencia que califica de "increíble" porque le pilló justo sacando su último proyecto y sirvió para que su música llegara "a mazo peña". Esta visibilidad ha desembocado en una venta masiva de entradas y un crecimiento que ahora ve replicarse en su pareja, Gara Durán, elegida Radar este 2026. "Creo que Gara lo va a vivir incluso de una forma más superlativa porque solo hace temazos", comenta con orgullo.

Un ejemplo imbatible de ese talento es 'Mi loco cowboy', un hit que Barry vio nacer de cerca y que ya forma parte del imaginario colectivo de este año. "La hizo en un día y todo el mundo sabía que iba a ser un banger", recuerda sobre el proceso creativo. Aunque no imaginaban que la entrada del disco sería tan potente, Barry tiene claro que el éxito no fue una sorpresa total: "Las canciones, cuando son bonitas, se huele que van a triunfar". Con ese olfato y su capacidad de trabajo, el futuro de Barry B parece no tener techo.