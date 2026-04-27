Vibra Mahou Fest León: El fenómeno Barry B, la verdad de Sanguijuelas del Guadiana y el rock de Alcalá Norte

La música debería poder llegar a todos los rincones de España y no centrarse únicamente en Madrid, Barcelona y, con suerte, Valencia o Sevilla. Es ahí donde entra el Vibra Mahou Fest con una propuesta que se aleja del concepto de macrofestival sin quedarse en un concierto pequeño; es la oportunidad de ver a cinco o seis artistas interesantes en un festival del tamaño perfecto para sentir el calor de la gente sin sufrir ningún tipo de agobio.

Tras la primera parada en Valladolid con Repion, Marlena, Sidonie y Elyella, el pasado 25 de abril León se convirtió en el epicentro de la escena con el triunfo de Barry B, Sanguijuelas del Guadiana y Alcalá Norte. Un circuito que todavía tiene cuerda, con citas en mayo en Gijón y en septiembre en Segovia con nombres como Sidecars, Niña Polaca o Ginebras, entre otros. Yo tuve la suerte de viajar a León para disfrutar de esta segunda parada del Vibra Mahou Fest, gozarme todos los conciertos, disfrutar de la gastronomía local e incluso charlar un rato con Barry B antes de su directo.

Llegamos cuando Naked Eva ya había terminado y empezaban a sonar las guitarras de pop indie acelerado de Carencias Afectivas. Poco a poco, el público se empezaba a agolpar frente al escenario para darlo todo con Marlena, sin duda uno de los grupos con los fans más fieles del panorama alternativo actual. Mientras la gente coreaba temazos como La victoria, Doble filo, Gitana o Último baile, yo me encontraba en la zona de camerinos entrevistando a Barry B.

Cada vez se sentía el recinto más lleno, pero nada comparado con la explosión de energía que se vivió durante el concierto del arandino. Es la segunda vez que le veo y la segunda vez que puedo hacerle unas preguntas, reafirmando mi opinión sobre él tanto en lo musical como en lo personal: es un chaval encantador, un auténtico currante de la música y posee una colección de canciones pegadizas que navegan entre lo urbano, el rock alternativo y el folk.

Se desató la locura con temas como ¿Quieres autodestruirte conmigo?, Trankis (su colaboración con Aitana), Komantxería o Infancia Mal Calibrada, pero sobre todo con el cierre épico de Monster Truck, mi favorita Victoria y esa joya que es Yo pensaba que me había tocado Dios.

Sanguijuelas del Guadiana eran, sin duda, el plato fuerte de la noche para mí; era el grupo al que todavía no había visto en directo y les tenía muchas ganas. Solo tienen un disco, pero qué disco, uno de los más interesantes del año pasado en España. Me esperaba un concierto intenso, pero me llevé la sorpresa de descubrir que suenan mucho más rockeros y pesados sobre las tablas que en la grabación. El homenaje a su paisano Robe Iniesta cantando Nada que perder me puso los pelos de punta, su versión de Me quedaré de Estopa fue maravillosa y El estandarte se ha convertido en mi nueva canción favorita del grupo. Por supuesto, los momentos finales con Revolá y Septiembre fueron los más épicos de su set.

La noche se cerró con Alcalá Norte, una de mis bandas favoritas a los que ya he entrevistado un par de veces y pude ver a finales de 2025 en La Riviera. El show de Barbosa, la melena de Carlos al viento, los sintes de Laura y la poderosa presencia de Rivas al frente volvieron a conquistar al personal. La sangre del pobre, El rey de los judíos y, por supuesto, La calle Elfo y La vida cañón fueron las canciones más coreadas, saltadas y bailadas por un Palacio de Congresos totalmente entregado.

Habíamos vivido una noche con tres de los proyectos más originales, verdaderos y auténticos de la música alternativa de nuestro país. Una mezcla perfecta entre el indie con toques pop y urbanos de Barry B; el punk rock crudo con raíces del folclore extremeño de Sanguijuelas del Guadiana, que suena a local de ensayo y a noche de fiesta en el pueblo; y el rock ochentero de Alcalá Norte cabalgando sobre guitarras y sintetizadores acelerados. Desde la "Victoria" de Barry que nos enseña que todo tuvo un motivo, al "Revolá" de Sanguijuelas con el que reivindican el derecho a poder vivir donde uno nace, terminando con esa La Vida cañón de Alcalá Norte que puso el broche perfecto a la jornada.