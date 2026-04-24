El maravilloso Tiny Desk de Amaia: Una silla como flauta, Lorca, Albéniz, nervios, magia al piano y su parque de Pamplona

Los fans de Amaia ya sabemos qué esperar, pero el mundo que la descubre por primera vez no deja de sorprenderse. Esto es exactamente lo que ha pasado con la última sesión Tiny Desk que la artista pamplonica ha protagonizado junto a su banda habitual.

Este formato se ha convertido en el escaparate donde todos los artistas quieren estar, especialmente tras el éxito de sesiones como la de C. Tangana o Ca7riel y Paco Amoroso. Ahora, siguen la estela de ese triunfo otros artistas que cantan en español como Rusowsky, Guitarricadelafuente, Sílvia Pérez Cruz y, finalmente, Amaia.

Es un formato diseñado a medida para que su talento y sus genialidades brillen. Curiosamente, para alguien tan espontánea y original como ella, el escenario pareció por momentos hacérsele grande y afloraron los nervios; unos nervios que solo hicieron que todo fuera más real, más verdadero y más sincero. Amaia cantó como los ángeles, tocó el piano con la virtuosidad a la que nos tiene acostumbrados y hasta sorprendió tocando una flauta travesera que era, a su vez, una silla.

En la actuación, la cantante interpretó seis temas de su repertorio: C’est la vie, Nanai, Zorongo, Auxiliar, Giratutto y Yamaguchi, acompañada por un grupo de músicos impecables a la percusión, la guitarra y el violín.

"I am Amaia, I am from Pamplona, from Spain. Sorry, I am a bit nervous", admitía antes de realizar esa transición magistral en la que mezcló "La Tarara" (popularizada por Lorca) con los arpegios de "Asturias" (de Albéniz).

De todo el repertorio, la pieza más emotiva y perfecta fue esa genialidad en forma de jota sobre un parque de su ciudad, en la que canta un poco en japonés y que siempre que la escucho me pone los pelos de punta. Es el mundo de Amaia y tenemos la suerte de vivir en él.