Madonna sorprende al cantar en Coachella junto a Sabrina Carpenter

El pasado viernes 10 de abril dio inicio el festival de Coachella con una épica actuación la cabeza de cartel del viernes, Sabrina Carpenter, quién rápidamente se metió a los asistentes en el bolsillo.

Este viernes, Carpenter volvía a repetir la actuación como es habitual en este festival, sin embargo, para este viernes se reservó una sorpresa especial y es que Madonna, la emblemática Reina del Pop, cantó junto a Sabrina varias de sus canciones como Like a Prayer o Vogue.

Además para deleite de los fans Madonna ofreció un adelanto de lo que será su nuevo disco.

Un disco, que fue anunciado esta misma semana a través de las redes sociales de la cantante, quién junto a una fotografía solo lo acompañaba un título: Confessions On A Dance Floor: Part II el cuál estará disponible a partir del 3 de julio.

Todo apunta a que será la continuación de su álbum Confessions que publicó en 2005.