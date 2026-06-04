La La Love You publican su nuevo disco ¿Por qué me miráis así? y anuncian gira mundial

La La Love You se encuentran en el mejor momento de su carrera coincidiendo con el lanzamiento de su cuarto disco y con el anuncio de su primera gira mundial, El Tour Intergaláctico.

El martes pudimos acudir a la fiesta de presentación en la sala El Sol de Madrid, el mismo escenario donde hace dos décadas presentaban también su primer disco. Fue una celebración llena de compañeros de la música, de Subterfuge, Warner Music y Vibra Mahou, en la que compartimos cerveza, hamburguesas, agitamos los tentáculos de plástico y saltamos con las canciones de pop punk marcianas de su nuevo trabajo. Y es que La La Love You también son unos marcianos en estos tiempos hiperacelerados, de música de consumo rápido y del monopolio de lo urbano, pero con este disco han venido a terminar de conquistar la Tierra.

¿Quién no se ha sentido un alien alguna vez? ¿Un extraño fuera de lugar? De este sentimiento habla precisamente el título del álbum, un enfoque muy adolescente que a veces nos acompaña toda la vida. La propia banda es, sin duda, un ser extraterrestre dentro de la industria musical: con sus 5,5 millones de oyentes mensuales, se han convertido de lejos en la banda más escuchada del país, siendo los artistas con más público de todo su género. Un éxito rotundo que además ha trascendido fronteras, especialmente en México, donde han hecho sold out en uno de los recintos más emblemáticos de la capital, el Auditorio Nacional, ante 11.000 personas. Y todo esto lo han logrado desde la más estricta independencia, ajenos a modas o tendencias y siendo fieles a los suyos y a su modo de entender la música.

“¿Por qué me miráis así?” es el resultado de tres años de trabajo y deja de manifiesto que la banda se encuentra en su mejor momento a todos los niveles. Son once canciones que suponen un claro paso hacia delante a nivel compositivo, más cuidadas y trabajadas en la producción, pero a la vez tan directas y honestas en sus letras como nos tienen acostumbrados. Paradójicamente, el álbum es muy osado en su forma de abrirse y coquetear con elementos de géneros ajenos y con colaboraciones tan emocionantes como arriesgadas, pero al mismo tiempo se mantiene muy fiel al lenguaje y a la identidad más básica de la banda. Para el oyente será un disco muy familiar, que suena a lo que se espera de ellos, pero a la vez muy rico en nuevos matices y recursos que no dejarán de sorprender de principio a fin.

Los diferentes singles que han ido avanzando la publicación del álbum son una buena muestra de este contraste particular. Canciones como "La mitad de la mitad", con dejes rumberos entre la rabia punk de sus guitarras, la más electrónica "Una boda en Las Vegas" o "Las medusas no tienen corazón" junto con Monsieur Periné, que aporta su visión tropical de la música, han sido un éxito inmediato y se han convertido ya en clásicos dentro del repertorio del grupo.

El Tour Intergaláctico: De Parla para todo el mundo

Tras este gran lanzamiento, La La Love You vuelve a despegar con el anuncio de su nueva gira internacional con la que la banda recorrerá Europa (con paradas confirmadas en España, Francia y Reino Unido), Latinoamérica y Estados Unidos a partir del próximo otoño. Apenas han tenido tiempo de deshacer las maletas tras su reciente paso por México y ya han confirmado los próximos destinos de una aventura que promete llevar su directo todavía más lejos, haciendo crecer su trayectoria internacional a base de himnos.

Inspirado en el imaginario sci-fi, el universo del cómic y la cultura pop más colorista y desenfadada, este tour nace como una experiencia pensada para ir más allá del concierto convencional. La banda apuesta por una nueva propuesta visual y escénica que acompañará esta etapa creativa, trasladando al directo toda la energía, el humor y la personalidad que han convertido a La La Love You en uno de los fenómenos más reconocibles del pop punk actual.