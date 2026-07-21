Velada del Año 6: cuándo es, dónde verla, combates y todos los artistas que actuarán

La espera ha terminado y la cuenta atrás para el evento del año en el universo digital ha comenzado. La Velada del Año 6 aterriza este próximo sábado, 25 de julio, con una emisión global a través de todos los canales oficiales de Ibai Llanos que dará pistoletazo de salida a las 19:00 horas (hora peninsular española). El show promete volver a batir récords históricos de audiencia y transformar una vez más la cultura del entretenimiento en directo.

Un Main Event colosal y un cartel de altura

Esta sexta edición cuenta con un combate estrella que ha elevado la expectación a niveles nunca antes vistos: el cara a cara entre IlloJuan y TheGrefg. La rivalidad deportiva y la química entre dos de los creadores de contenido más influyentes y seguidos de la comunidad hispanohablante garantizan un Main Event cargado de tensión, espectáculo y puro morbo.

Pero el cuadrilátero no vivirá solo de su pelea principal. La cartelera de este año está repleta de duelos de altísimo voltaje que mantienen en vilo a millones de espectadores:

Plex vs. Fernanfloo: Un choque generacional entre uno de los grandes referentes históricos de YouTube y la estrella actual de los retos y viajes.

Roro vs. Samy Rivers: Un duelo cruzado entre la disciplina de la creadora del momento y la veteranía en el ring de la 'Patrona' mexicana.

Marta Díaz vs. Tatiana Käer: Un enfrentamiento con un perfil muy mediático que promete intensidad técnica y física desde el primer asalto.

Viruzz vs. Gero Arias: El combate de más kilates y más boxeo de todo el evento ¿Quién ganará?

Músicos confirmados y sorpresas bajo la manga

En el apartado musical, la organización ha apostado este año por una estructura más ágil. Se ha ajustado la lista de actuaciones principales a cinco grandes shows entre combate y combate, encabezados por cartel internacional de lujo: Bad Gyal, Juanes, Anuel AA, Yandel, y la potente alianza sobre el escenario de La Pantera junto a Lucho RK.

Sin embargo, el despliegue sonoro no se quedará ahí. El propio Ibai Llanos ya ha advertido de que la escaleta guarda con celo hasta diez artistas sorpresa adicionales. Estas actuaciones especiales se irán desvelando en momentos clave de la noche, incluyendo las épicas entradas a cancha de los boxeadores y apariciones relámpago durante la retransmisión. La combinación de boxeo, espectáculo y música en directo vuelve a ser la fórmula maestra para paralizar internet una vez más.