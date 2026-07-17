Plex dedica este romántico gesto a Aitana antes de su combate en la Velada del Año 6

La relación de pareja de YoSoyPlex y Aitana parece ir viento en popa, y acaba de hacerse viral un nuevo momento romántico entre ellos. Plex decidió aprovechar su charla en el stream previo a la Velada del Año 6 para lanzar un mensaje de agradecimiento y cariño a Aitana, ya que, según ha explicado, ha sido su refugio durante todos los meses de preparación para el combate.

Por supuesto, las redes han aplaudido enormemente este gesto de Plex, y son muchos los que están cogiendo un cariño especial a esta curiosa pareja por la que pocos apostaban, pero que está dando muchos grandes momentos.