AuronPlay se queda con la espinita de La Velada y deja caer que podría subirse al ring el año que viene

AuronPlay ya piensa en una posible participación en La Velada del Año. A solo unos días de que Ibai Llanos celebre una nueva edición del evento, el streamer ha sorprendido a sus seguidores al reconocer que este año era el momento perfecto para debutar sobre el ring, aunque finalmente no pudo hacerlo por un motivo que, por ahora, prefiere no revelar.

Durante uno de sus últimos directos, el creador de contenido confesó que incluso tenía claro quién quería que fuera su rival: Juan Guarnizo. "Este año le tendría que haber pegado a Juan. Este era mi momento de pegarle a Juan, amigos. De verdad, por gimnasio, por muchas razones, este era mi puto momento", ha afirmado entre risas.

Auron explica que existía una razón por la que finalmente no pudo aceptar el combate, aunque dejó claro que no puede hacerla pública. "Lo que pasa es que no lo pude hacer porque no puedo contar el porqué. No puedo. Pero era mi puto momento este año de pegarle a Juan, amigos. Este era mi año. Era mi puto año", ha insistido.

Lejos de cerrar definitivamente esa posibilidad, el streamer dejó caer que la idea de participar en La Velada sigue muy presente y que no descarta hacerlo el próximo año. "Lo puedo recuperar. Porque aún, si decidiera hacerlo en el 2027, tengo mucho margen y podría ser incluso mejor", asegura, alimentando la posibilidad de verle sobre el ring en la próxima edición.

Aunque todo ha transcurrido en un tono distendido, Auron ha continuado fantaseando con ese posible enfrentamiento contra Juan Guarnizo. "Siempre hay más opciones, ¿sabes? Pegarle a Juan, papá. O que él me agreda a mí. Cuidadito, eh. Bueno, él está yendo al gimnasio. Está bien, Juan, eh. Cuidado", bromea antes de cambiar de tema.

Por el momento no hay ninguna confirmación sobre su presencia en La Velada del Año 2027, pero sus palabras ya han despertado la ilusión de muchos seguidores, que sueñan con ver un combate entre dos de los streamers más populares del panorama hispanohablante.