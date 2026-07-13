La peluca de Lola Índigo sale volando en plena actuación y su reacción al darse cuenta se hace viral

Lola Índigo es una de las artistas españolas que más energía derrocha sobre el escenario y esta vez sus movimientos le han jugado una pequeña mala pasada. La cantante ha protagonizado un inesperado momento durante su actuación en una fiesta Bresh en Ibiza después de perder la peluca en pleno baile.

La artista se encontraba interpretando El bachatón de la L cuando, en mitad de la coreografía, la peluca que llevaba puesta ha salido completamente despedida. Un accidente inesperado que ha dejado al descubierto durante unos segundos el cambio de look que escondía bajo el postizo.

Lejos de detener la actuación, Lola Índigo ha reaccionado rápidamente con humor al percance y ha continuado con el espectáculo. El momento ha sido grabado por algunos de los asistentes y las imágenes no han tardado en circular por las redes sociales, donde la inesperada caída de la peluca se ha convertido en uno de los momentos más comentados de su actuación.

La escena ha provocado todo tipo de reacciones entre los usuarios, que han destacado especialmente la naturalidad con la que la cantante ha afrontado el imprevisto. Porque cuando se trata de un directo, cualquier cosa puede pasar, incluso que la peluca termine convirtiéndose en protagonista inesperada del show.