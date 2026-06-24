Lola Índigo y Ana Mena reflexionan sobre qué convierte una canción en un auténtico éxito: "Un hit de verdad se escucha en la calle"

La colaboración entre Lola Índigo y Ana Mena en el tema Pa ti toa ha reactivado la conversación sobre cómo se mide hoy el éxito musical en la industria. Ambas artistas, en plena promoción del sencillo, han abordado en varias entrevistas su visión sobre los criterios que convierten una canción en un fenómeno masivo. Una de las apariciones más comentadas ha sido su paso por el podcast La Pija y la Quinqui, donde ofrecieron una reflexión directa sobre la diferencia entre popularidad digital y impacto real en la calle.

Durante la conversación, las dos cantantes compartieron una visión crítica sobre la forma en la que actualmente se interpreta el éxito en las listas de reproducción y plataformas digitales. En su intervención, Ana Mena apuntó que no todas las canciones que ocupan posiciones altas en los rankings tienen una presencia real en el día a día de la gente.

"Yo hay canciones que veo en el Top 50 que no las escucho en coches por la calle, no suenan en la gasolinera, en la radio…", señaló la artista, cuestionando la equivalencia automática entre posicionamiento en plataformas y popularidad real.

Lola Índigo, por su parte, coincidió en que el fenómeno de un auténtico hit es cada vez menos frecuente. Ambas coincidieron en que hay canciones que trascienden los datos y se convierten en referencias culturales inmediatas, algo que, según explicaron, ocurre muy pocas veces.

"Yo creo que cuando un hit es un hit es un hit como La Bachata de Manuel Turizo y pasa ya muy pocas veces que una canción se hace tan grande. Pasa una vez cada dos o tres años", añadieron durante la charla.

Las artistas también introdujeron otro elemento en la conversación: la respuesta del público en los conciertos. Según explicaron, una forma clara de medir el impacto real de una canción es la reacción en directo. "También se puede medir con cuánto chilla la gente con una canción en directo", comentaron, subrayando la importancia del contacto directo con los fans.

El debate sobre la diferencia entre viralidad, consumo en streaming y éxito real no es nuevo en la industria musical, pero las declaraciones de ambas artistas han vuelto a situarlo en el centro de la conversación, especialmente en un momento en el que el consumo musical se mide cada vez más a través de métricas digitales.