Ana Mena y Lola Índigo unen fuerzas en Pa ti toa <3, una colaboración llamada a conquistar el verano

La colaboración entre Ana Mena y Lola Índigo llevaba tiempo gestándose en el imaginario de sus fans. Ambas son dos de las artistas más exitosas del panorama nacional y, durante los últimos años, han conseguido convertir varios de sus sencillos en auténticos fenómenos estivales, habituales tanto en las listas de éxitos como en fiestas y discotecas de todo el país.

Canciones como Madrid City, en el caso de la malagueña, o La reina, por parte de la granadina, consolidaron sus respectivas trayectorias como referentes de una nueva generación del pop español capaz de dialogar con las tendencias globales sin perder identidad propia.

La expectación en torno a una posible colaboración comenzó a crecer a finales de 2025. En diciembre, Óscar Casas, pareja de Ana Mena, compartió en redes sociales un vídeo en el que se escuchaba un pequeño fragmento del tema. Más adelante, la aparición sorpresa de la cantante malagueña durante un concierto de Lola Índigo en Granada terminó de alimentar las sospechas de que ambas estaban preparando algo juntas.

El resultado es pa ti toa <3, una canción producida por Tunvao y compuesta por el propio productor junto a Ana Mena, Lola Índigo y J Cruz. El tema apuesta por un sonido de merengue pop marcado por ritmos bailables, una producción luminosa y una temática centrada en el deseo, la atracción y la pasión.

Uno de los elementos más destacados del sencillo es precisamente la química artística entre ambas intérpretes. Sus voces y estilos, aunque diferentes, encuentran puntos de encuentro naturales que aportan dinamismo a una propuesta diseñada para conectar desde la primera escucha.

El lanzamiento contará un videoclip oficial dirigido por el realizador italiano Attilio Cusani, quien ha construido una pieza audiovisual que reforzará la complicidad entre las dos artistas y potencia la estética fresca y sofisticada del tema.

Con pa ti toa <3, Ana Mena y Lola Índigo materializan una alianza que muchos seguidores llevaban años esperando. Más allá del impacto inmediato del estreno, la canción representa la unión de dos trayectorias que han contribuido a redefinir el pop español contemporáneo desde perspectivas distintas, pero complementarias. El resultado es un tema pegadizo, ambicioso y perfectamente alineado con el pulso musical del verano.