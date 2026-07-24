IlloJuan y TheGrefg convierten el main event en un duelo de castigos: esto hará cada boxeador si gana

Faltan horas para que La Velada del Año VI encienda La Cartuja y Ibai ha soltado en Instagram el vídeo que llevábamos toda la semana necesitando: una pregunta, veinte boxeadores y cero filtro. ¿Qué harás si ganas tu combate?

Ninguno de los combatientes habla de comprarse nada. Casi todas las respuestas implican a otra persona: al rival, al equipo, a la comunidad o directamente al público que va a estar comentando el sábado.

El main event ya tiene su propia apuesta paralela. IlloJuan propone que, si él gana, TheGrefg tenga que repetir el vídeo de Call of Duty en el que gemía cada vez que le mataban. Y añade que si pierde, lo grabará él. Por su parte, TheGrefg no se queda corto. Su condición si gana es que Juan suba una jornada laboral de ocho horas en el campo, bien grabada y real. Sin cortes y sin trampa.

Algunas de las apuestas son un tanto menos arriesgadas. Una gran cantidad de los concursantes ha optado por el tatuaje. Alondrissa se tatuará el nombre de Rai (Rainelissss, su pareja); Viruzz se marcará un "no pain" en el brazo; y Clersss va un paso más allá: se hará un tatuaje, pero el que decida la gente.

En el capítulo reversible, Angie Velasco volvería al pelo azul que llevó durante años (aunque avisa de que todavía se lo está pensando) y Edu Aguirre promete un toquecito de mechas para lucir bien. Prioridades.

La Parce hará lo que diga el comentario con más likes. Sin condiciones y sin filtros previos, más allá de que la gente pida cosas impensables. Teniendo en cuenta cómo está el timeline con ella esta semana, es una apuesta con riesgo. Pero por el momento, va ganando con 42 mil me gustas, el comentario de 'davidnorrea' que pide que le "pague la universidad", seguido de un amistoso "vas a ganar".

Siguiendo está Marta Díaz, que promete llevar a todo su equipo a Maldivas, avisando previamente que no es que sean precisamente pocos.

La española Fabiana Sevillano montaría un after y avisa de que está invitado todo el mundo. Roro se va a México a cocinarle una receta a Samy Rivers. Y Fernanfloo anuncia vacaciones con Plex, sin pareja de por medio y con un "que pase lo que tenga que pasar" que se entiende solo viéndole la cara. El propio Plex, por su parte, se plantea volver a girar el globo terráqueo.

El argentino Gero Arias firma la respuesta más masoquista del vídeo: correr un kilómetro más por cada día que pase hasta que termine el año. Haz la cuenta. Tatiana Käer se pone un reto de otra escala: hacer una paella por primera vez ella sola. Y luego está Lit Killah, que directamente se sale del juego. Gane, pierda o empate, va a sacar álbum. Punto.

Hay una variable que Ibai ya puso sobre la mesa hace semanas y que conviene tener presente el sábado. En La Velada V ganaron todos los boxeadores situados en la parte izquierda del cartel, algo que el propio Ibai comentó entre la incredulidad y la broma: "De verdad que no está hecho aposta, parece que es magia, pero no está hecho aposta". Repasando el cartel de la VI, ese lado lo ocupan Clersss, Fabiana Sevillano, Alondrissa, Edu Aguirre, Gero Arias, Lit Killah, Samy Rivers, Marta Díaz, Yo Soy Plex e IlloJuan. Y avisó de que, si la profecía se cumple otra vez, en la séptima edición hará un cartel sin lado derecho ni izquierdo: solo con centro.