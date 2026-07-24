El debatido nuevo vídeoclip de Charli XCX protagonizado por el actor Vincent Cassel

A las puertas del lanzamiento de su esperado séptimo álbum de estudio, Music, Fashion, Film, la estrella del pop británico Charli XCX ha vuelto a situarse en el ojo del huracán mediático. En esta ocasión, la controversia no nace de un ritmo musical disruptivo, sino de su última elección de casting. El videoclip de su cuarto sencillo, "Camera", está protagonizado por el icónico y controvertido actor francés Vincent Cassel, un movimiento que ha despertado profundas tensiones y debates sobre el machismo dentro de su propia base de seguidores.

El lanzamiento, distribuido por Atlantic Records y dirigido por el realizador Aidan Zamiri, se presenta como una meta-ficción en blanco y negro rodada en un escenario desértico. La pieza audiovisual transporta al espectador al backstage de un rodaje caótico tras el accidente de un vehículo.

Mientras Charli XCX asume el rol de directora subida a una grúa de filmación, Cassel interpreta a un actor atrapado en la repetición obsesiva de una misma escena en la que recibe un disparo.

Pero todo se ha centrado en el protagonista muchos han recordado con dureza la oleada de críticas que Cassel recibió a raíz de una polémica entrevista con el diario británico The Guardian. En aquella intervención, el actor de La Haine y Black Swan afirmó que "hoy en día es casi vergonzoso ser masculino", argumentando que la sociedad presiona a los hombres para ser "demasiado vulnerables y femeninos", algo que a su juicio representaba "un problema".En la misma conversación, Cassel defendió aspectos de las dinámicas tradicionales entre hombres y mujeres y matizó positivamente la figura de polémicos creadores de contenido asociados a la "manosfera" y acusados de promover discursos de odio. Aquellas palabras fueron catalogadas masivamente por medios de comunicación como un discurso de tintes machistas y retrógrados.

La inclusión del intérprete francés ha generado un choque inmediato con la identidad política de los seguidores de Charli XCX, un colectivo históricamente ligado a la comunidad LGBTQ+ y a los valores de la diversidad de género.

Mientras unos critican la incoherencia de la elección de Cassel como protagonista por su punto de vista machista. Por otro lado medioscomo IndieWire, argumentan que la elección de Cassel es una genialidad precisamente por su carga subversiva. Sugieren que usar a un actor que encarna la masculinidad tradicional en un papel donde se muestra frustrado, controlado y atrapado bajo las órdenes directas de una mujer directora (Charli) es una inteligente deconstrucción visual del propio concepto de poder y género.