El récord que acaba de conseguir Madonna y que la confirma de nuevo como la reina absoluta del pop

Madonna ha vuelto con toda la fuerza posible. Con el lanzamiento de su esperado nuevo álbum, Confessions II, la artista estadounidense ha debutado directamente en el número uno de las listas de ventas y streaming del Reino Unido, Estados Unidos y medio mundo. Este hito la vuelve a colocar en la cima como reina absoluta del pop y además la convierte en la primera artista femenina de la historia en posicionar un álbum en lo más alto del podio durante cinco décadas consecutivas.

Con este logro, la cantante rompe una barrera de género en los registros históricos y se une a un club extremadamente exclusivo de longevidad comercial, donde hasta ahora solo figuraban leyendas masculinas del rock y el folk como The Rolling Stones, Bruce Springsteen o Bob Dylan.

El éxito de Confessions II es el último capítulo de una hegemonía en las listas de éxitos transatlánticas que comenzó hace más de cuarenta años. Durante la década de los 80, Madonna encadenó sus primeros números 1 en ambos lados del Atlántico con trabajos icónicos como Like a Virgin, True Blue o Like a Prayer.

En los años 90 tuvo más éxito en Reino Unido donde álbumes de la talla de Ray of Light, la banda sonora de Evita o el recopilatorio The Immaculate Collection alcanzaron el número quedándose sólo en el 2 en la lista estadounidense de Billboard.

La entrada del nuevo milenio reactivó su dominio absoluto en ambos mercados. Durante la década de los 2000, sus álbumes Music, American Life, el aclamado Confessions on a Dance Floor y Hard Candy asaltaron de manera unánime el primer puesto de las clasificaciones británicas y americanas. Posteriormente, en los años 10, la artista mantuvo la racha de forma dividida: MDNA conquistó el mercado británico, mientras que su penúltimo trabajo de estudio, Madame X, hizo lo propio en el estadounidense.

Ahora, ya instalada en la década de los 20, la publicación de este nuevo disco vuelve a situar a la neoyorquina en lo más alto de las pistas de baile y el pop global. Cuatro décadas después de sus primeros pasos, los datos de consumo confirman que la corona de la reina del pop que en los ultimos tiempos habían ostentado artistas como Taylor Swift o Billie Eilish sigue siendo propiedad de Madonna.