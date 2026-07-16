Karol G confirma invitadas sorpresa en varias fechas de su gira y en España ya hacen sus apuestas

Karol G está a punto de comenzar una nueva aventura sobre los escenarios con Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira con la que presentará en directo su última era musical. A pocos días de su primer concierto, la colombiana ha aumentado todavía más la expectación al anunciar que varias artistas la acompañarán durante algunas fechas de su recorrido por Estados Unidos y Canadá.

Becky G, Elena Rose y Greeicy han sido las primeras invitadas especiales confirmadas para el tour. Cada una participará en una selección concreta de conciertos de la etapa norteamericana, aunque esto no significa necesariamente que Karol G vaya a repetir la misma fórmula en todos los territorios que visite. Por ahora, no se ha anunciado ninguna artista invitada para las fechas españolas.

La noticia, sin embargo, ha provocado que los seguidores de la cantante en España comiencen a especular con la posibilidad de que alguna artista nacional se suba al escenario junto a ella. Entre las apuestas que han empezado a circular aparecen nombres como Aitana, Rosalía, Lola Índigo, Bad Gyal o Ana Mena, aunque ninguna de ellas está confirmada.

Aitana es una de las candidatas que más ilusión podría generar entre el público. La catalana ha expresado anteriormente su admiración por Karol G y no ha ocultado que le gustaría colaborar con ella. Una aparición conjunta serviría para cumplir uno de los deseos más repetidos por los seguidores de ambas artistas.

Rosalía también figura entre los nombres soñados por los fans. Ver juntas a dos de las artistas latinas más internacionales tendría una enorme repercusión, aunque por el momento no existe ninguna pista que permita asegurar que esa colaboración vaya a producirse durante la gira.

Tampoco faltan en las quinielas Lola Índigo y Bad Gyal, dos cantantes españolas con una fuerte conexión con los sonidos urbanos y un público muy próximo al de Karol G. Ana Mena es otra de las posibilidades mencionadas, especialmente por el gran momento profesional que atraviesa.

La colombiana ya ha demostrado anteriormente que le gusta reservar sorpresas para sus conciertos en España. Durante su anterior paso por el país, Karol G revolucionó al público al invitar a Amaia Montero a interpretar Rosas, una aparición inesperada que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su gira.

Esta vez, sin embargo, todo continúa siendo una incógnita. Karol G solamente ha confirmado a Becky G, Elena Rose y Greeicy para determinadas fechas de Norteamérica, por lo que habrá que esperar para descubrir si también prepara alguna sorpresa especial cuando Viajando Por El Mundo Tropitour llegue a España.