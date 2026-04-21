Karol G anuncia una nueva gira tras su histórica actuación en Coachella

Karol G cerró uno de los fines de semana del festival Coachella con una actuación en el escenario principal celebrada en Indio, California. La artista, originaria de Medellín, protagonizó un concierto que formaba parte de la programación central del evento, consolidando su presencia en uno de los escaparates musicales más relevantes del panorama internacional.

Al finalizar el espectáculo, las pantallas del recinto proyectaron un mensaje directo: "Nos vamos de tour". La frase, breve pero explícita, confirmó el inicio de una nueva gira vinculada a su último trabajo discográfico, Tropicoqueta. El anuncio se produjo sin detalles concretos sobre fechas o ciudades, aunque distintas informaciones apuntan a que el recorrido incluirá varias paradas internacionales, con posibilidad de conciertos en España.

El concierto de Coachella adquirió una dimensión singular al situar a Karol G como la primera mujer latina en liderar el cartel principal del festival. Su actuación, además, sirvió como plataforma para visibilizar la música urbana latina en un contexto global, con la participación de invitados como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro.

La segunda semana del festival también estuvo marcada por otras colaboraciones destacadas. Madonna compartió escenario con Sabrina Carpenter, mientras Billie Eilish apareció junto a Justin Bieber en otro de los momentos más comentados del evento. Asimismo, Lisa, integrante de Blackpink, se unió al productor Anyma en una actuación conjunta.

El anuncio de la nueva gira llega tras el recorrido realizado entre 2023 y 2024 con Mañana será bonito, un proyecto que consolidó su alcance global. En esta nueva etapa, la artista plantea un regreso a los escenarios con un repertorio renovado y una puesta en escena todavía por definir.