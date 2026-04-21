¿Se pueden cancelar los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano si el Atlético de Madrid llega a la final de la Champions League?

El Atlético de Madrid afronta el tramo final de la temporada con aspiraciones en la Liga de Campeones, una competición en la que el equipo dirigido por Diego Simeone mantiene opciones de alcanzar la final. En caso de superar las semifinales frente al Arsenal, los rojiblancos disputarían el título contra Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain.

La final está programada en el Puskás Aréna, pero el foco organizativo también se traslada a Madrid. Tradicionalmente, el club instala espacios para que sus aficionados sigan el encuentro, especialmente cuando el desplazamiento masivo resulta complicado. Sin embargo, este año surge un inconveniente añadido.

El estadio Cívitas Metropolitano, habitual punto de reunión para este tipo de eventos, tiene programado para ese mismo día, 30 de mayo, uno de los conciertos de Bad Bunny dentro de su serie de actuaciones en la capital. El espectáculo está previsto a las 21:00 horas, coincidiendo con el horario habitual de la final europea.

La coincidencia obliga a contemplar alternativas en caso de que el Atlético alcance el partido decisivo. Entre las opciones que han surgido figura el Santiago Bernabéu, aunque esta posibilidad se percibe como poco viable debido a la rivalidad entre clubes y a la dificultad de albergar un evento de estas características en el estadio del Real Madrid.

Otras instalaciones de la ciudad, como el Movistar Arena, ya han sido utilizadas en ocasiones anteriores para retransmisiones colectivas, aunque cuentan con menor capacidad. En la final de 2016, por ejemplo, este recinto acogió a aficionados durante el enfrentamiento entre los dos equipos madrileños.

La planificación queda así condicionada por la evolución deportiva del equipo y por un calendario cultural cerrado con meses de antelación, en el que los grandes conciertos también ocupan espacios clave dentro de la ciudad.