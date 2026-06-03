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Amaia opina sobre la casita de Bad Bunny: "Tiene que ser tan incómodo"
La casita de Bad Bunny está centrando muchos de los comentarios sobre sus conciertos en Madrid. La cantante Amaia ha dicho que no ha podido ir a verle pero le encantaría y ha dado su opinión sobre la casita.
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La gira de Bad Bunny por España está dando mucho que hablar pero sobretodo las críticas y comentarios se centran en la famosa casita, el nuevo epicentro del postureo patrio.
Por allí han pasado creadores de contenido, influencers de manual y famosos de primera línea como Ibai Llanos, Ester Exposito, Laura Escanes y mucho más. Gente que parece bastante más preocupada por ser vista que por el propio concierto.
Sin embargo, no todo el Olimpo de las celebridades comulga con esta cuestionable "experiencia VIP". Al ser preguntado por ello en los ELLE Style Awards Amaia Romero no ha podido ser más sincera: "Uy, yo a la casita no quiero ir, no, no, no, porque es ja".
"O sea realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentroen plan que te quitan el móvil claro claro y como queriendo interactuar sabes", ha explicado.
Lo curioso es que Amaia no critica al artista; de hecho, se declara fan absoluta. "A mí él me encanta y me parece supernecesario también todo lo que está haciendo", confesaba, dejando claro que sus ganas de ver el show siguen intactas, pero que el peaje del postureo no le compensa en absoluto.
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