Rosalía pospone sus shows en Miami por problemas familiares y deja confundidos a sus fans

Que levante la mano quien no haya tenido un concierto cancelado en su vida. Compras entradas con muchas ganas, cuentas los días y hasta las horas para ir y, cuando estás ya muy cerca del momento clave, se cancela. Los motivos pueden ser diversos. Por ejemplo, puede ser que el recinto no admita una estructura de la actuación y se cancele por motivos de seguridad. Puede ser por enfermedad de los artistas, dado que son humanos y también se resfrían y tienen gastroenteritis. Y también puede ser por motivos personales, que es lo que indican como motivo para la cancelación de los conciertos de Rosalía en Miami durante este mes.

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía ha pospuesto sus próximos conciertos en Miami, programados para el 4 y el 6 de junio. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción. Mientras se estudian posibles cambios de fecha para la gira, conserve su entrada. Pronto les informaremos de las novedades. Gracias por su paciencia". Esta es toda la información de la que se dispone hasta el momento, por lo que los fans se han encendido en las redes sociales, divididos entre quienes aceptan la situación y quienes todavía no se lo creen.

Siendo exactos, se indica que el concierto se pospone y no que se cancele por completo, pero en la mayoría de casos es muy raro que se reestablezca una fecha a futuro. Ahí tenemos el caso de Ghost, por ejemplo, cuyo concierto en Madrid fue cancelado, se lanzó un comunicado indicando que se pondrían otras fechas y, al final, se terminó el tour sin volver a Madrid y la banda entró en pausa. No queda sino aplicar un montón de paciencia si eres de Miami y quieres ver a Rosalía, dado que puede pasar mucho tiempo hasta que vuelva a surgir la oportunidad de ver a la artista en un escenario que te pille cerca. Hasta entonces, toca seguir quemando Spotify a reproducciones.