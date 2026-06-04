La FIFA confirma a Speed que su canción estará en el álbum oficial del Mundial 2026

Hace apenas unos días, Speed publicaba World Cup (Champions), una canción inspirada en el Mundial de 2026 que rápidamente comenzó a acumular millones de reproducciones en redes sociales y plataformas de vídeo. El tema, acompañado de un videoclip repleto de referencias futbolísticas y protagonizado por el propio streamer vistiendo la camiseta de Portugal, consiguió una enorme difusión entre los aficionados al fútbol.

La historia dio un giro inesperado cuando la cuenta oficial de Instagram de la FIFA se puso en contacto con él de forma privada. En el mensaje, la organización le comunicaba que había escuchado la canción y que había decidido incluirla dentro del álbum oficial del Mundial 2026. Según las capturas compartidas posteriormente, el mensaje era directo: la FIFA había escuchado el tema, le había gustado y pasaba a formar parte del proyecto musical oficial del torneo.

La reacción de Speed no tardó en hacerse viral. El creador de contenido celebró la noticia saltando de alegría y mostrando su incredulidad ante lo que considera uno de los mayores logros de su carrera. Para alguien que ha construido buena parte de su identidad pública alrededor de su pasión por el fútbol y figuras como Cristiano Ronaldo, formar parte de un proyecto vinculado al Mundial supone un reconocimiento difícil de igualar.

La inclusión de World Cup (Champions) convierte a Speed en uno de los nombres más inesperados de una banda sonora que reúne a artistas internacionales de primer nivel. El álbum oficial contará con 18 canciones y forma parte de la estrategia musical más ambiciosa desarrollada por la FIFA para una Copa del Mundo. Entre los participantes figuran artistas como Shakira, Anitta, Daddy Yankee o LISA.

La canción oficial del torneo seguirá siendo Dai Dai, interpretada por Shakira y Burna Boy, pero World Cup (Champions) ya forma parte de la banda sonora oficial del campeonato. Para Speed, que hace unos años era conocido únicamente por sus retransmisiones en internet, el Mundial acaba de abrirle una puerta difícil de imaginar.