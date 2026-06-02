IShowSpeed desbanca a Shakira y lanza su propia canción para el Mundial 2026

El creador estadounidense Darren Watkins Jr., más conocido como Speed o IShowSpeed, lleva años vinculando buena parte de su contenido al fútbol. Su admiración por figuras como Cristiano Ronaldo y sus retransmisiones relacionadas con grandes competiciones deportivas han contribuido a convertirlo en una de las personalidades de internet más reconocibles para el público joven.

Ahora ha decidido volver a unir música y fútbol con World Cup (Champions), una canción publicada el 1 de junio que rinde homenaje al Mundial de 2026. El tema menciona a decenas de selecciones nacionales y apuesta por un mensaje de unión internacional alrededor del deporte. En la letra aparecen países de todos los continentes, mientras el estribillo invita a los aficionados a levantar sus banderas y celebrar la competición.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la presencia de versos y expresiones en español. La mezcla de idiomas y referencias culturales ha sido muy comentada por los usuarios, que han destacado el carácter global de una canción diseñada para conectar con aficionados de todo el mundo.

La repercusión ha sido inmediata. Según los datos publicados por varios medios, el videoclip rozó los 2.5 millones de visualizaciones en YouTube durante sus primeras horas. A eso se suman más de 30 millones de reproducciones en Instagram y más de 20 millones en X, cifras que reflejan el enorme alcance del streamer.

Aunque no se trata de una canción oficial de la FIFA, muchos seguidores ya la consideran uno de los himnos oficiosos del torneo. La comparación con Dai Dai, el tema oficial interpretado por Shakira y Burna Boy para el Mundial de 2026, ha sido inevitable.

Más allá de los debates musicales, el lanzamiento confirma algo que hace tiempo dejó de ser una novedad: figuras nacidas en internet como Speed ya compiten en relevancia cultural con artistas tradicionales. Y cuando se acerca un Mundial, pocos acontecimientos tienen la capacidad de amplificar esa influencia tanto como una canción que aspira a sonar en estadios, móviles y redes sociales al mismo tiempo.