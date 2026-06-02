Ibai vuelve a la carga con un nuevo mensaje para los alumnos de Selectividad: "Confiad: todo va a salir bien"

La relación entre Ibai y la Selectividad comenzó casi sin querer. Hace años, el streamer publicó un vídeo en el que trataba de tranquilizar a los estudiantes que se enfrentaban a una de las semanas más tensas de su etapa académica. Lo que nació como un mensaje sencillo terminó convirtiéndose en una tradición digital que resurge cada mes de junio.

Con el paso del tiempo, aquel vídeo se ha transformado en un pequeño fenómeno de internet. Son miles los jóvenes que vuelven a compartirlo cada año, utilizándolo como una especie de ritual previo a los exámenes. El mensaje ha trascendido incluso a quienes no siguen habitualmente al creador de contenido.

Ahora, varios años después de aquella publicación original, Ibai ha querido sumarse de nuevo a la conversación. Lo ha hecho a través de un vídeo en TikTok en el que se dirige directamente a los estudiantes que afrontan la prueba este año.

"Sé que acaba de llegar la Selectividad y estáis jodidos, estáis preocupados, estresados... Cabeza y calma. Confiad: todo va a salir bien", comienza diciendo. Después llega el momento que muchos ya esperaban. "¿Sabéis por qué va a salir bien? Porque ya estoy aquí", añade antes de dar paso a una transición que recupera su famoso vídeo de hace años.

La publicación ha sido recibida con entusiasmo por numerosos usuarios, que han celebrado el regreso de una tradición que ya consideran parte inseparable de estas fechas. En los comentarios abundan las referencias a promociones anteriores que también acudieron al vídeo de Ibai en busca de motivación antes de entrar al examen.

Más allá de la broma, el éxito recurrente del mensaje demuestra cómo determinados contenidos terminan adquiriendo un significado especial para una generación. Mientras los apuntes se acumulan sobre las mesas y los nervios aumentan en los días previos a las pruebas, el streamer vuelve a ocupar su lugar habitual: el de acompañante inesperado de miles de estudiantes durante una de las semanas más importantes de su curso académico.